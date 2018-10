Doet NRC eigenlijk wel genoeg aan het klimaat?

Het gebeurde op 13 juni. Die ochtend opende onze ochtendkrant nrc.next met een rapport dat ‘Defensie de missies niet aankan’. Op pagina 3 van diezelfde krant, onderaan weggestopt stond een klein bericht van een honderdtal woorden waarin we vertelden dat het ijs op Antartica in hoog tempo aan het smelten is.

Op de redactie ontstond terecht een discussie. Hadden we wel voor het juiste verhaal op de voorpagina gekozen? Het antwoord was voor de middaglezer erg duidelijk. ‘Het ijs op de Zuidpool smelt angstwekkend snel’, zo luidde de kop op de voorpagina van NRC Handelsblad. Het verhaal van de krijgsmacht, hoe belangrijk ook, verhuisde naar pagina vier.

De anekdote illustreert goed hoe het klimaatdebat misschien wel het allerbelangrijkste thema van NRC aan het worden is. Ook de afgelopen week stond het voorop onze krant en site. Collega Marcel aan de Brugh schreef naar aanleiding van het klimaatpanel van de Verenigde Naties een intrigerend verhaal waarom we wel of niet de doelstellingen over de opwarming van de aarde zullen halen.

Ook in eigen land was er natuurlijk groot nieuws over het klimaat toen bleek dat het gerechtshof in Den Haag een uitspraak in de Urgenda-zaak bekrachtigde. Zulke gedetailleerde instructies van een rechter aan een kabinet in een belangrijk beleidsdossier zijn uniek, stelde het commentaar van de krant vast. Maar ging de rechter niet op de stoel van de politiek zitten?

Tot slot: lees hier hoe Nederland de ‘klimaatwedstrijd’ nog kan winnen. (En als dat niet lukt: wat als de zeespiegel tien meter stijgt?)