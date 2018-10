Zeker twaalf doden bij aanslag Afghanistan

Bij een bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in het noordoosten van Afghanistan zijn zaterdag zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Ook zijn 32 mensen gewond geraakt, van wie enkelen zich in kritiek toestand bevinden. Dat meldt de politie aan persbureau AP.

Talibaan

De aanslag werd gepleegd in de provincie Takhar, die grenst aan Tadzjikistan. De explosieven waren in een motorfiets geplaatst die naast de verzamelde menigte geparkeerd stond. Op het evenement zou Nazifa Yousufi Bek komen spreken, die als parlementariër gekozen hoopt te worden. Ze was ten tijde van de ontploffing niet aanwezig.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat de Talibaan erachter zit. De fundamentalistisch-islamitische strijdgroep die tegen een rol van vrouwen in de politiek is, is zeer actief in de regio.

De Afghaanse parlementsverkiezingen vinden volgende week zaterdag plaats. Er zijn 2.565 mensen die zich kandidaat stellen voor het 249 zetels tellende parlement, onder wie 417 vrouwen. De afgelopen weken zijn al vijf aspirant-parlementariërs vermoord bij aanslagen en zijn twee anderen ontvoerd.