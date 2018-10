Zeker acht bergbeklimmers overleden in Nepal

Bij een hevige sneeuwstorm in Nepal zijn zeker acht bergbeklimmers om het leven gekomen, een persoon wordt nog vermist. Dat meldt persbureau AFP op basis van de Nepalese politie. Het gaat om vijf Zuid-Koreaanse klimmers en vier Nepalese gidsen.

De klimmers zaten in een kampement op de berg Gurja, waar zij wachtten tot het weer opklaarde en ze hun tocht konden voortzetten. Volgens de autoriteiten is het kamp volledig verwoest door de storm, The Himalayan Times meldt dat er naast de sneeuwstorm ook een aardverschuiving heeft plaatsgevonden.

Een politiehelikopter kon niet landen omdat het zicht te slecht was, agenten zijn te voet onderweg naar de plek van het incident. Het kamp ligt op zo’n 3.500 kilometer hoogte, het dichtstbijzijnde dorp is een dag lopen. De politie heeft geen details gegeven over de identiteit van de klimmers. De trek zou zijn georganiseerd door Trekking Camp Nepal.

De berg Gurja is ruim 7.100 meter hoog en ligt zo’n 220 kilometer ten noordwesten van de Nepalese hoofdstad Kathmandu. De berg is onderdeel van het Himalaya-gebergte, waar ook Mount Everest deel van uitmaakt. In deze periode reizen veel klimmers naar het gebied voor bergtochten.