UNHCR roept Australië op asielcentra te sluiten

Australië moet zo snel mogelijk zo’n 1.400 asielzoekers die vastzitten in centra op de eilanden Nauru en Nieuw-Guinea overplaatsen. Dat eist de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vrijdag. Volgens de VN kampen migranten in de asielzoekerscentra met ernstige gezondheidsproblemen, daarom moeten ze zo snel mogelijk in Australië zorg krijgen.

Zeker twaalf migranten zouden inmiddels volgens de UNHCR al zijn omgekomen in de centra, bij de helft van de gevallen zou het gaan om zelfmoord. Een jong meisje overgoot zichzelf vorige maand nog met benzine, maar tegen het advies van doktoren in zit zij nog altijd op Nauru.

Sinds 2013 plaatst Australië migranten die op bootjes worden onderschept over naar centra in de kleine eilandstaat Nauru en Nieuw-Guinea. Zo’n vijfhonderd asielzoekers werden recentelijk onder meer vanwege psychische problemen overgeplaatst naar het vasteland. Dat is veel te weinig, concludeert de VN. Er zouden aanzienlijk meer migranten zijn met “acute gezondheidsbehoeften”.

De VN en mensenrechtenorganisaties zijn al langer kritisch op het Australisch beleid. Artsen Zonder Grenzen (MSF), die deze week gedwongen werd om het eiland Nauru te verlaten, waarschuwt voor de ernstige psychische problemen waar asielzoekers mee kampen. Migranten zitten vaak al jarenlang vast in de centra zonder toekomstperspectief.

Zelfmoordpogingen

Volgens MSF ligt het aantal zelfmoordpogingen veel hoger. Alleen al op Nauru zouden het afgelopen jaar bijna tachtig migranten zichzelf verwond hebben of een poging hebben gedaan om zich van het leven te ontnemen.

“Dit beleid heeft op verschillende manieren gefaald”, zegt UNHCR-woordvoerder Catherine Stubberfield in een reactie. “Het heeft gefaald om vluchtelingen te beschermen, het heeft gefaald om hen van de meeste basale behoeften te voorzien. Uiteindelijk is Australië verantwoordelijk voor diegenen die om bescherming hebben gevraagd.”

UNHCR calls for refugees to be evacuated from Papua New Guinea + Nauru and moved to Australia where they can receive adequate support and care. The latest from @CatherineUNHCR here: https://t.co/vZhmF2kKrK pic.twitter.com/aDGoNJibux — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 12, 2018

Het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen de Britse krant The Guardian dat het land de gezondheid van vluchtelingen “serieus” neemt. Op Nauru zouden 65 gezondheidsmedewerkers de migranten bijstaan. Ook zouden de bewoners niet opgesloten zitten, maar vrij zijn om te bewegen op het eiland.