Doden door overstromingen en aardverschuivingen op Sumatra

Overstromingen en aardverschuivingen door zware regenval hebben op het Indonesische eiland Sumatra zeker 27 mensen het leven gekost, onder wie meer dan tien kinderen. Dat melden lokale autoriteiten zaterdag volgens de persbureaus AP en Reuters. Nog zeker vijftien mensen zijn vermist.

Een aardverschuiving trof vrijdagavond (lokale tijd) een schoolgebouw in het noordelijke district Mandailing Natal. 29 kinderen werden meegesleurd door de modder, slechts 17 konden samen met hun leraren worden gered. Ook werden zaterdag twee doden aangetroffen in een weggespoelde auto. Zeventien huizen stortten in de regio door het natuurgeweld in, nog eens twaalf werden meegesleurd en tientallen woningen liepen onder water.

Wegen beschadigd

In het naburige district Sibolga kwamen nog eens vier mensen om het leven bij een aardverschuiving. Reddingsoperaties zijn lastig momenteel omdat veel wegen zijn beschadigd. Ook West-Sumatra had te kampen met zware overstromingen. Honderden huizen liepen onder water en zeker drie bruggen stortten in. In het district Tanah Datar kwamen daarbij vijf mensen om het leven, onder wie twee kinderen.

Honderden Sumatranen die onderaan heuvels en bergen wonen zijn gevlucht. De Indonesische archipel bestaande uit zo’n 17.000 eilanden zit momenteel in het regenseizoen en kampt regelmatig met zware overstromingen en aardverschuivingen.