Tienduizenden op de been in Berlijn tegen racisme

In Berlijn zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen racisme, xenofobie en extreemrechts. Daarmee was het een van de grootste demonstraties van de afgelopen jaren in Duitsland, dat recentelijk vaker worstelt met geweld tegen migranten en openlijke steun voor extreemrechtse groeperingen.

Volgens de organisatie van de actie hebben uiteindelijk zo’n 242.000 demonstranten gereageerd op de oproep #unteilbar (ondeelbaar). Aanzienlijk meer dan de 40.000 die verwacht werden. De Duitse politie wil volgens persbureau AFP geen exact aantal noemen, maar heeft het wel over “enkele tienduizenden” demonstranten.

De actie was een initiatief van een breed collectief aan organisaties. Van groepen die opkomen voor vluchtelingenrechten en homorechten tot moslimorganisaties. Zo’n 900 agenten waren ingezet om de demonstratie in goede banen te leiden.

According to organizers 150.000 people at #unteilbar in Berlin. Protesting against hatred and racism. 40.000 were expected. pic.twitter.com/WDhj3pXCYm — Birgitta Schülke (@BirSchuelke) October 13, 2018

‘Verenigd tegen racisme’

Mensen hielden borden omhoog met teksten zoals “Verenigd tegen Racisme”, “Geen ruimte voor Nazi’s” en “Meer Liefde, Minder Haat”. Daarbij werden leuzen gescandeerd als “zeg het luid, zeg het helder, wij zijn allemaal ondeelbaar”. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liep mee.

Lees ook: Extreem-rechtse terreurcel uit Saksen opgepakt

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), die een anti-islam- en anti-migratiebeleid nastreeft, kwam vorig jaar voor het eerst in de Bondsdag. Na de verkiezingen was het direct de derde partij van het land.

Ook werd Duitsland deze zomer opgeschikt door geweld tegen migranten in de oostelijke stad Chemnitz. Duitse justitie maakte vorige maand bekend een extreem-rechtse terreurcel te hebben opgerold die van plan was in de stad aanslagen te plegen op buitenlanders of wie ze daarvoor aanzagen en politiek andersdenkenden.

Foto’s van de demonstratie zaterdag: