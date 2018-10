Paus zet twee Chileense bisschoppen uit ambt om misbruikzaak

Paus Franciscus heeft twee Chileense bisschoppen die worden beschuldigd van seksueel misbruik uit hun geestelijk ambt gezet. Dat heeft het Vaticaan zaterdag bekendgemaakt. Het is de laatste ontwikkeling in het slepende misbruikschandaal in het Zuid-Amerikaanse land.

Lees ook deze analyse over de Katholieke Kerk: Het misbruiknieuws blijft maar doorgaan

Het gaat om Francisco José Cox Huneeus, emeritus-aartsbisschop van La Serena, en om Marco Antonio Órdenes Fernández, emeritus-bisschop van Iquique. Zij hebben minderjarigen seksueel misbruikt. Het bewijs hiervoor is zo overweldigend dat er geen kerkelijke rechtszaak over gevoerd hoefde te worden. Het besluit van de paus kan niet door de geestelijken worden aangevochten.

Anderhalve maand eerder zette Franciscus de 88-jarige Chileense priester Fernando Karadima uit zijn kerkelijk ambt. Karadima werd in 2011 schuldig bevonden aan seksueel misbruik van tienerjongens in de jaren zeventig en tachtig.

Barros

Karadima ontliep straf omdat zijn zaak verjaard was, maar werd door de Kerk wel veroordeeld tot een leven van boetedoening en gebed. Zijn pupil Juan Barros wist van het misbruik, maar hield dat jarenlang actief verborgen. Franciscus verdedigde Barros eerder nog, maar bood hiervoor later zijn excuses aan.

In mei werd een vierdaags crisisberaad gehouden over het misbruikschandaal in het land. Na afloop boden alle Chileese bisschoppen hun ontslag aan.

Het nieuws werd bekendgemaakt op dezelfde dag dat de Chileense president Sebastián Piñera Echenique een onderhoud had met paus Franciscus in het Vaticaan.