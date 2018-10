Oranje is Duitsland de baas: 3-0

Ze riepen het al de hele week, de bondscoach en spelers van Oranje. Goed partij bieden aan Duitsland was niet meer genoeg. Nu het steeds een beetje beter gaat met het Nederlandse voetbal, werd het wel eens tijd voor een zege. Tot groot plezier van de meeste fans in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA hield de thuisploeg woord, met dank aan de openingstreffer van Virgil van Dijk en doelpunten van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum in de slotfase: 3-0.

Halverwege groep 1 van de hoogste divisie van de Nations League staat Oranje nu tweede, met twee punten meer dan de Duitsers en een puntje minder dan wereldkampioen Frankrijk. Dat is een lekkere opsteker voor de landenploeg na twee gemiste eindronden op rij.

Net als Ajax vorige week bij Bayern München (1-1) kon Oranje in de openingsfase alle goede bedoelingen nog niet waarmaken. De thuisploeg speelde slordig en ontsnapte toen Thomas Müller op de vuisten van doelman Jasper Cillessen schoot. Oranje had het lastig, maar kreeg na een half uur een enorme duw in de rug na een hoekschop van Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon vond het hoofd van Ryan Babel, die op de lat kopte. Daarna was het voor Virgil van Dijk een koud kunstje om te scoren: 1-0.

Twee doelpunten in laatste minuten

Even na de openingstreffer maakte Ryan Babel bijna de 2-0 op aangeven van Denzel Dumfries, die net als zijn ploeggenoot Steven Bergwijn als basisspeler mocht debuteren. Babel had wel een treffer verdiend voor zijn vele werk. Hij speelde op papier als linksbuiten, maar dook net zo vaak op naast linksback Daley Blind. Babel was niet de enige speler van Oranje die veel inzet toonde. Het spel van de thuisploeg werd verfijnder als Frenkie de Jong aan de bal kwam.

Niet Kevin Strootman of de geschorste Pablo Rosario, maar Marten de Roon verving de geblesseerde Davy Pröpper in de basisformatie. De speler van Atalanta haalde na ruim een uur opgelucht adem toen invaller Leroy Sané niet van een foutje van hem profiteerde. Oranje stond onder druk na rust, maar gaf weinig grote kansen weg. De thuisploeg hoopte op een succesvolle counter, die er na 87 minuten ook kwam. Depay maakte zijn zevende treffer in de laatste tien interlands. Hij schoot daarna eerst nog op de lat voordat Wijnaldum de Duitsers na een mislukt WK nog verder in een crisis stortte (3-0). (ANP)