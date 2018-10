Kurz: reddingsorganisaties werken samen met smokkelaars

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz beticht reddingsorganisaties op de Middellandse Zee ervan samen te werken met smokkelaars. In een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine zaterdag uit de politicus zware kritiek op het werk van hulporganisaties voor de kust van Libië.

Lees ook: Europa ‘verdedigen’ tegen migratie met mediagenieke acties

“Het kan niet zo zijn dat ngo’s de doelstelling van 28 Europese regeringsleiders tegengaan. Niet alleen met het doel om levens te redden, maar ook door met smokkelaars mensen naar Midden-Europa te brengen”, stelt Kurz. Daarbij noemt hij specifiek het migrantenreddingsschip Aquarius, dat de afgelopen tijd herhaaldelijk in het nieuws kwam. De Aquarius wordt gebruikt door Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranée en was tot voor kort het laatste reddingsschip dat actief was voor de kust van Libië.

Steun voor Salvini

Kurz, die momenteel met zijn conservatieve ÖVP een coalitie vormt met de extreem-rechtse FPÖ en momenteel tijdelijk dienstdoend EU-voorzitter is, steunt de harde lijn van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini. Die besloot de Aquarius deze zomer niet toe te laten tot Italiaanse havens.

“Het kan niet zo zijn dat schepen zoals de Aquariusvoortdurend in de Libische reddingszone varen, en vervolgens de Libische kustwacht proberen te ontlopen”, stelt Kurz. “Dat is een absurde situatie.” Hard bewijs dat reddingsorganisaties ook daadwerkelijk samenwerken met smokkelaars werd in het interview niet gegeven.

De harde taal van Kurz is tekenend voor de verdere Europese druk op reddingsorganisaties die illegaal zouden opereren. In Griekenland werden eerder deze zomer meerdere medewerkers en vrijwilligers van een reddingsorganisatie op Lesbos opgepakt omdat ze de illegale binnenkomst van migranten zouden vergemakkelijken.

Lees ook de reconstructie over reddingswerk op Lesbos: Vluchteling, heldin, en nu gevangene