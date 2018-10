Krankzinnig boek in krankzinnige tijden

Nederhalfrond is een krankzinnig boek dat ook niets anders dan krankzinnig had kunnen zijn omdat we volgens schrijver J.Z. Herrenberg nu eenmaal in krankzinnige tijden leven. In zijn boek staat een scholengemeenschap in de aanloop naar een viering van de zogenoemde Lennteparty centraal. Die Lennteparty verwijst naar de naam van de onderwijsinstelling, namelijk het John Lennon Marktcollege. Met een beetje verbeelding ontwaren we hierin een van de ideologische angels van de roman, namelijk dat de via de kunsten ingezette revolutie van John Lennon en zijn generatiegenoten is getransformeerd in een holle carnavalsoptocht.

Boek: Roman

J.Z. Herrenberg: Nederhalfrond. Wereldbibliotheek, 398 blz. € 24,99

●●●●●