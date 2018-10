Haagse Zaken: De staat en het recht, wie zit er op wiens stoel?

Zit de rechter echt wel eens op de stoel van de politiek, zoals de minister van Klimaat Wiebes deze week na de uitspraak in de zaak-Urgenda beweerde? Politiek redacteur Mark Lievisse Adriaanse en juridisch redacteur Folkert Jensma bespreken in Haagse Zaken of de grens tussen politiek en recht echt aan het vervagen is.

