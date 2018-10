Gegevens circa tienduizend klanten Achmea gelekt

Privacygevoelige gegevens van zo’n 10.000 klanten van Achmea zijn gelekt. De zorgverzekeraar bevestigt dat zaterdagochtend tegenover NRC na berichtgeving van De Stentor.

Achmea zegt dat het half augustus via een tip op de hoogte werd gebracht van het incident. Hierna is direct melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder die onder meer belast is met privacy. Er zijn vooral BSN-nummers, namen en adressen gelekt, aldus een woordvoerder. In een aantal gevallen zijn ook bedragen die klanten hebben ontvangen op straat beland.

Onderzoek

Over hoe de gegevens gelekt zijn en door wie wilde de woordvoerder niet zeggen. De Stentor schrijft dat een medewerker van Achmea of iemand uit zijn of haar directe omgeving de data heeft gestolen, maar dit wilde de zegsvrouw niet bevestigen. De zorgverzekeraar heeft een intern onderzoek ingesteld. “Wij wachten de uitkomst hiervan af voor wij stappen ondernemen”, aldus de woordvoerder.

Nu het nieuws over het lek naar buiten is gekomen, is Achmea begonnen getroffen cliënten te informeren. Tevens is de zorgverzekeraar een bewustwordingscampagne onder het personeel gestart. “Wij betreuren dat het datalek is ontstaan”, zei de woordvoerder.