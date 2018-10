Wat klopt er niet aan deze tekening?

Een plantenetende dinosaurus met een lange nek – dat is ons beeld van de diplodocus. Dat de jonge diplodocussen wellicht apart leefden van hun ouders, en ander voedsel aten? Dat blijkt nu pas, uit een artikel van Amerikaanse paleontologen in Scientific Reports. Zij onderzochten de kleinste diplodocusschedel ooit, 24 centimeter lang. Zo ontdekten ze dat de schedels van jonge dino’s niet op die van hun ouders leken, maar op die van verre voorouders, met een smalle, korte snuit. Die snuit duidt er volgens de onderzoekers op dat jonge diplodocussen een gevarieerder (plantaardig) dieet hadden dan hun breder gebekte ouders. Het kan betekenen dat de mini-dino’s voedsel zochten in het bos, terwijl hun ouders de open vlakten begraasden. Wel zo veilig, gezien het verschil in lichaamsgrootte, aldus de onderzoekers: volwassen diplodocussen konden met hun grote poten makkelijk hun kroost verpletteren. Met dit nieuwe wetenschappelijke inzicht zou Andrey Atuchin, de tekenaar van het tafereel hierboven, zijn werk moeten overdoen.