Bijna 75.000 mensen bekeurd voor bellen of appen in auto in 2017

De politie heeft vorig jaar bijna 75.000 mensen bekeurd voor bellen of appen achter het stuur. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor.

Hoe gevaarlijk is de smartphone in het verkeer?

In totaal werd voor bijna 17 miljoen euro aan boetes binnengehaald. Dagelijks werden circa tweehonderd bestuurders op de bon geslingerd. De hoogste pakkans gold in Oostzaan, Den Haag en Delft. De vele boetes in de twee laatstgenoemde steden kunnen worden verklaard doordat de A4, A12 en A13, waar geregeld gecontroleerd wordt, langs de steden lopen.

In Amsterdam en met name Rotterdam werden relatief weinig mensen bekeurd. Zowel bij het aantal boetes als bij de hoogte van het boetebedrag spande Zuid-Holland de kroon. De stijging in het aantal boetes was het grootst in Gelderland, de toename van het boetebedrag in Overijssel.

Stijging zet door

Het is het tweede jaar op rij dat het aantal bekeuringen toeneemt. Het CJIB verwacht dat de stijging de komende jaren doorzet, omdat het aantal controles wordt geïntensiveerd.

Bellen of appen achter het stuur leidt de bestuurder af, waardoor het risico op ongelukken toeneemt. De hoogte van een boete varieert van 90 tot 130 euro. Vanaf juli volgend jaar wordt ook appen en bellen op de fiets strafbaar.