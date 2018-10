Auto met migranten in Griekenland brandt uit

Een auto met migranten is zaterdag in Griekenland uitgebrand na een botsing met een vrachtwagen. De elf passagiers, vermoedelijk allemaal migranten die illegaal de grens waren overgestoken, kwamen daarbij om het leven. De chauffeur van de vrachtwagen wist ongedeerd te ontsnappen, zegt Griekse politie volgens persbureau AFP.

De slachtoffers verbrandden levend, de brandweer heeft de elf lichamen inmiddels uit het voertuig gehaald. Waarschijnlijk gaat het om groep die uit Turkije via de plaats Kavala onderweg was naar de noordelijke stad Thessaloniki om daar asiel aan te vragen.

“We zijn diep bedroefd door het verschrikkelijke nieuws uit een gebied waar duizenden vluchtelingen hun leven op het spel hebben gezet om Griekenland binnen te komen”, zegt Philippe Leclerc van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in een verklaring. In juni vond in de buurt van Kavala ook al een dodelijk ongeluk plaats waarbij zes migranten, onder wie drie kinderen, uit Syrië en Iran om het leven kwamen.

Meer migratie via noordelijke route

Sinds de Turkijedeal in 2016 is de illegale migratie via de EU-staat sterk teruggelopen. Vluchtelingen hebben twee gevaarlijke opties vanuit Turkije. Of ze moeten oversteken met bootjes naar eilanden onder meer in de Egeïsche Zee, waar ze riskeren jaren vast te zitten voordat ze kans maken op asiel, of ze moeten de landgrens met Bulgarije of Griekenland over.

Volgens de VN zijn dit jaar 12.700 migranten overgestoken naar het noordoosten van Griekenland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Daarbij zijn inmiddels zeker veertig mensen om het leven gekomen, de helft daarvan verdronk bij het oversteken van de Evros-rivier aan de grens. Eerder deze week werden nog drie verdronken vrouwen op de rivierbedding aangetroffen.