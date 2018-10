Aantal visa voor Nederland toegenomen met ruim 45 procent

Nederland valt in de smaak bij toeristen en zakenreizigers. Het aantal visumaanvragen voor kort verblijf is in zes jaar tijd met 45 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar werden 621.000 van dit soort visa verstrekt.

De groei is sterker in Nederland dan in bijna alle andere landen in de Schengenzone, schrijft het onderzoeksbureau. Alleen in Frankrijk was de stijging in visumaanvragen in de periode tussen 2013 en 2017 groter. Landen als Finland en Griekenland zagen het aantal visumaanvragen juist flink dalen. Ook Spanje, Polen en Italië moesten inleveren.

Opvallend is dat vooral het aantal zogenoemde multiple entry visa voor Nederland is gestegen. Dit betekent dat het aantal bezoeken aan Nederland vermoedelijk nog veel meer is toegenomen, er zijn alleen geen cijfers beschikbaar over het aantal keren dat mensen hun multiple entry visa gebruiken.

Miljoenen

De toegenomen populariteit van Nederland is op verschillende manieren te verklaren. Ten eerste is toerisme wereldwijd toegenomen. Ook is ons land mogelijk interessanter omdat er vaker multiple entry visa worden verstrekt, denkt SEO Economisch Onderzoek. Daarnaast is toerisme uit specifieke landen, zoals Indonesië, toegenomen.

De visumplichtige bezoekers geven jaarlijks “enkele honderden miljoenen euro’s” uit in Nederland. Ook kunnen zakelijke bezoeken een positief effect hebben op de Nederlandse economie. Hoeveel dit jaarlijks opbrengt is niet duidelijk.

Het toerisme heeft ook negatieve effecten, waarschuwt SEO Economisch Onderzoek. Zo zorgt toerisme onder meer voor (geluids)overlast, een toename van criminaliteit, milieuschade en extreme drukte op toeristische plekken. Ook kan de woningmarkt verstoord raken als aanbieders zich meer gaan richten op toeristen, bijvoorbeeld door huizen te kopen om deze aan hen te verhuren.