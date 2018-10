Zeker zeven doden, ‘onvoorstelbare schade’ door orkaan Michael

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen als gevolg van de orkaan Michael, die de afgelopen dagen de Amerikaanse staten Florida, Georgia, South Carolina en North Carolina heeft getroffen. Dat meldt persbureau Reuters.

In Florida, waar de orkaan woensdag aan land kwam, heeft de storm in de noordelijke ‘Panhandle’ “onvoorstelbare schade” aangericht, aldus Rick Scott, gouverneur van de staat. “Vele levens zijn voor altijd veranderd. Vele families hebben alles verloren”.

De volledige schade die Michael heeft achtergelaten in het noordelijke kustgebied van Florida werd donderdag duidelijk: grote aantallen huizen zijn met de grond gelijk gemaakt door de orkaan, een van de krachtigste in de VS in decennia. Gebieden die het zwaarst zijn getroffen waren donderdag nog moeilijk bereikbaar.

Windsnelheden van 250 kilometer per uur

Een van de zwaarst getroffen plaatsen is Mexico Beach, waar de orkaan woensdag aan land kwam als een storm in categorie vier, met windsnelheden van 250 kilometer per uur en een springtij van 2,7 meter hoog, meldt persbureau AP. Rijen huizen langs de kust zijn verwoest, en vele gebouwen zijn hun daken kwijt.

Meer dan 375.000 mensen aan de westkust van Florida was aangeraden te evacueren toen Michael naderde, maar velen negeerden de waarschuwingen. Reddingsploegen zochten donderdag in het getroffen gebied naar overlevenden. Bijna 950.000 woningen zaten donderdag zonder stroom.

Volgens autoriteiten in de getroffen staten zijn zeven doden gevallen in Florida, Georgia en North Carolina, door omvallende bomen en andere oorzaken, schrijft Reuters.

Inmiddels is Michael is kracht afgenomen tot een tropische storm. In North Carolina en Virginia heeft de storm geleid tot overstromingen in gebieden die vorige maand zijn getroffen door de orkaan Florence. De snel bewegende storm raast verder naar de noordoostkust van de VS.