Zeker 31 doden na aardverschuiving in Oeganda

In het oosten van Oeganda zijn donderdag minstens 31 mensen om het leven gekomen door een aardverschuiving vanaf Mount Elgon, de hoogste vulkaan van het land. Dat heeft een regeringsfunctionaris gezegd tegen persbureau Reuters.

In het getroffen gebied (op ongeveer 250 kilometer van hoofdstad Kampala) heeft het de laatste tijd veel en hard geregend. Daardoor ontstond de aardverschuiving. Dat gebeurt vaker in het gebied. In 2010 vielen 80 doden bij een grote lawine.

Door de aardverschuiving van donderdag werd een klein dorp getroffen, waar veel slachtoffers vielen. “De aardverschuiving schoof grote rotsblokken in een rivier, die daardoor buiten zijn oevers is getreden”, legt commissaris van rampenparaatheid Martin Owor uit aan Reuters. De meeste slachtoffers bevonden zich op de markt in het dorp.