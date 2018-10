Visser uit Urk mogelijk betrokken bij liquidatie

De politie heeft vrijdagmiddag een visser uit Urk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Diemen in 2016. Het gaat om de schipper André K. Meerdere bronnen melden dat hij een financieel conflict had met Vincent Jalink die in mei 2016 in Diemen werd vermoord voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoon.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in een lopend liquidatie-onderzoek maar wil geen details kwijt over de verdenking omdat de verdachte in beperkingen zit en geen contact mag hebben met de buitenwereld. Eerder deze week meldde dagblad de Stentor dat er een woning in Urk is doorzocht in verband met een liquidatie. Tegenover die krant zei André K. via de telefoon dat de inval voor hem „een raadsel is”. Hij was op dat moment op zee.

André K. komt ook voor in een onderzoek naar cocaïnesmokkel met een Urker kotter die in de zomer van 2017 aan het licht kwam. Hij is door de recherche gezien bij twee ontmoetingen van een aantal hoofdverdachten. André K. is in die zaak niet vervolgd. De vijfkoppige bemanning van dat schip, de Z181, is in de zomer van 2017 op heterdaad betrapt met 260 kilo cocaïne aan boord en is inmiddels veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie schetste voor de rechtbank een beeld waarin de vissers uit Urk werden gedwongen om mee te werken aan het cocaïnetransport door een groep verdachten die connecties heeft met de top van de Amsterdamse cocaïnemaffia. Tegen de leider van die groep, ene Mohammed S., is enkele weken terug bijna veertien jaar celstraf geëist. Tegen twee van zijn helpers zijn straffen geëist van vijf en zes jaar cel. Een van die twee bezit een visrokerij op Urk.

Dieper betrokken

De arrestatie van de schipper André K. voor betrokkenheid bij moord laat zien dat de vissers uit Urk dieper betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit dat in eerste instantie werd aangenomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachte schipper een conflict had met Vincent Jalink over geld en aan één van de mensen rond Mohammed S. heeft gevraagd om dat geld bij Jalink te incasseren. Een half jaar na dat verzoek is Vincent Jalink vermoord. Jalink zelf was geen onbekende in de onderwereld. Hij organiseerde feesten in Amsterdam-Zuidoost en is vlak voor zijn dood veroordeeld voor witwassen. Hij werd ook in verband gebracht met plofkraken en drugsbezit.

Een van de uitvoerders van de moord op Jalink is in november vorig jaar aangehouden. Tijdens een van de tussentijdse zittingen kwam naar buiten dat er belastende informatie is gevonden in een databestand met onderwereldberichten die zijn gevonden bij Ennetcom, een aanbieder van speciale pgp-telefoons. Datzelfde databestand zette justitie en politie op het spoor van de Urker vissers en hun opdrachtgevers uit de Amsterdamse onderwereld.