‘Turken hebben opnames van marteling en moord Khashoggi’

De Turkse regering heeft audio- en videomateriaal waarop te zien en horen is hoe journalist Jamal Khashoggi wordt gemarteld en vermoord in het Saoedisch consulaat in Istanbul. Dat meldt The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi werkte voor hij vorige week verdween na een bezoek aan het consulaat.

Op de opnamen is volgens de krant de stem van Khashoggi te horen en die van andere, Arabisch sprekende, mannen. Die arresteren de journalist en verhoren, martelen en vermoorden hem. Turkije zou terughoudend zijn met het openbaar maken van de tapes, omdat ze duidelijk maken in welke mate het land diplomatieke posten bespioneert.

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi lijkt vermoord bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Op de dag van zijn bezoek arriveerden Saoediërs met een zaag op het consulaat.

Trump

The Washington Post weet niet of de Amerikaanse regering de opnamen gezien of gehoord heeft, maar wel dat Turkse diplomaten ze in ieder geval omschreven hebben aan collega’s in Washington D.C. President Trump noemde de vermeende moord op Khashoggi donderdag “verschrikkelijk”. Hij gaf aan dat de Verenigde Staten met zowel Turkije als Saoedi-Arabië samenwerken en op korte termijn een rapport verwachten. In het Huis van Afgevaardigden klinkt volgens The Washington Post de roep om wapenleveranties aan Saoedi-Arabië voorlopig op te schorten.

Dinsdag 2 oktober meldde Khashoggi (59), een criticus van onder meer kroonprins Mohammed bin Salman, zich bij het Saoedisch consulaat in Istanbul om zijn scheiding te regelen en zo opnieuw te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde. Sindsdien is hij niet meer gezien. Volgens de Turkse autoriteiten en media is hij in het consulaat vermoord door een team van vijftien Saoedische agenten, dat op de dag van de verdwijning van Khashoggie in Istanbul aankwam. Zijn lichaam zou in stukken zijn gezaagd. Hard bewijs daarvoor ontbreekt nog, de opnamen waarover The Washington Post rept zouden een begin kunnen vormen.

Onderzoek

De Turkse politie kreeg woensdag na ruim een week aandringen toestemming van Saoedi-Arabië het consulaat te doorzoeken. Het is nog onduidelijk wanneer men daadwerkelijk naar binnen kan. Wel stemde Turkije donderdag in met een verzoek van de Saoediërs om samen de verdwijning van Khashoggi te onderzoeken. Daarbij is ontvoering ook nog een scenario waarmee rekening wordt gehouden. Saoedi-Arabië houdt tot nu toe vol dat Khashoggi zelfstandig en in leven het consulaat verlaten heeft.