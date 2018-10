Tot 3,5 jaar celstraf voor grote beleggingsfraude

Drie mannen die via hun bedrijf Quality Investments tussen 2007 en 2011 grootschalige beleggingsfraude hebben gepleegd moeten tot 43 maanden de cel in. Dat oordeelde de rechtbank in Amsterdam vrijdag. Honderden investeerders uit binnen- en buitenland zijn in die periode voor zeker 100 miljoen euro het schip ingegaan.

De rechtbank straft verdachten Dennis M. en Frank L. voor oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Koen B., omgeschreven als de huisadvocaat van de onderneming, kreeg een lagere straf opgelegd van één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank bevond hem schuldig van oplichting en valsheid in geschrifte.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hield het drietal in 2011 aan op verdenking van grootschalige internationale beleggingsfraude. Tussen 2007 en 2011 verkochten de drie via hun Nederlandse bedrijf Quality Investments (QI) frauduleuze investeringsproducten. De producten waren zo aantrekkelijk dat honderden beleggers instapten en gezamenlijk zo’n 165 miljoen euro investeerden, waarvan het overgrote deel in de zakken van de eigenaren verdween.

Het geld werd onder meer uitgegeven aan luxueuze auto’s, sieraden en een woning op Ibiza. Slechts enkele keren keerde QI uit aan investeerders “om de façade van een investeringsproduct met een betrouwbare en solvabele contraverzekeraar” op te houden, aldus de rechtbank.

Levensverzekeringen

Met het geld van de beleggers speculeerde QI op levensverzekeringen van Amerikanen die op uitbetaling van deze verzekering een voorschot wilden nemen. De polis werd overgenomen door QI, die de premie betaalde en na het overlijden van de verzekerde het volledige uitkeringsbedrag incasseerde. Investeerders zouden in de winst delen.

Dergelijke beleggingen zijn echter risicovol omdat de verzekerde langer kan blijven leven dan verwacht, waardoor de kosten voor het betalen van de premie kunnen oplopen en uiteindelijk groter worden dan het bedrag dat uitgekeerd wordt.

Maar voor juist dat risico was QI verzekerd bij de Costa Ricaanse herverzekeraar Provident Capital Indemnity (PCI). Deze verzekering was “het kernelement” en het unique selling point van het investeringsproduct van QI, stelde het Openbaar Ministerie tijdens het proces en de reden dat investeerders met QI in zee gingen. In de praktijk werd geen enkele belegging daadwerkelijk door PCI verzekerd. De directeur van de verzekeraar werd in 2011 in de Verenigde Staten veroordeeld tot zestig jaar cel.

Opzettelijke oplichting

De vraag die dan ook centraal stond in de strafzaak was of het drietal wist dat de herverzekeringen door PCI nutteloos waren. De officier van justitie stelde dat het drietal sinds het begin van de affaire in 2007 hiervan op de hoogte was. Daar ging de rechtbank niet in mee en oordeelde dat het drietal in het begin niet op de hoogte was van de risico’s en negatieve berichten rond PCI.

Maar in 2009 wordt het duidelijk dat PCI helemaal niet gaat uitkeren, waarop QI de uitbetaling voor eigen rekening neemt, maar dat verzwijgt tegenover de deelnemers. De rechtbank spreekt van een kantelpunt:

“Blijkbaar was het in stand houden van de façade van een investeringsproduct met een betrouwbare en solvabele contraverzekeraar voor de verdachten belangrijker dan dat de waarheid werd verteld aan de participanten.”

De straffen vielen lager uit dan het Openbaar Ministerie deze zomer eiste, maximaal vijf jaar en vier maanden. Dat komt omdat de rechtbank stelt dat opzettelijke oplichting pas vanaf 2009 bewijsbaar was. Daarnaast duurde het zeven jaar om tot een vonnis te komen, waar zes jaar volgens de rechtbank een redelijke termijn was voor een dergelijk complexe zaak.