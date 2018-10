Piloten Ryanair vechten sluiting basis Eindhoven aan

Zeventien piloten hebben een kort geding aangespannen tegen Ryanair, vanwege het besluit van de luchtvaartmaatschappij om zijn basis op Eindhoven Airport volgende maand te sluiten. Dat heeft hun advocaat vrijdag laten weten, meldt persbureau ANP. De piloten willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt.

Het kort geding dient volgende week, zo bevestigt de rechtbank in Den Bosch tegenover ANP. FNV Luchtvaart noemde de sluiting eerder “schandalig” en zei dat het niet redelijk is van Ryanair om te eisen dat personeel met hun familie binnen vier weken verhuist naar het buitenland. Pilotenvakbond VNV sprak vorige week van “angst zaaiende retoriek” en intimidatie.

Lees ook: Stewardess bij Ryanair: 19.000 euro per jaar

Basis

Ryanair sluit vanaf begin november zijn basis te Eindhoven voor het winterseizoen (tot maart 2019) wegens financiële tegenvallers, volgens het bedrijf veroorzaakt door de vele recente stakingen en de stijgende olieprijs. Daardoor verdwijnen de vier toestellen van de budgetmaatschappij van de luchthaven. De Ryanair-vluchten van en naar Eindhoven, zo’n 45 per dag, worden dan vanuit het buitenland afgehandeld. Piloten en cabinepersoneel reageerden woedend op het besluit en kondigden acties en stakingen aan - en nu dus een kort geding.

VNV schreef onlangs dat zij zich “met hand en tand” zal verzetten tegen het sluiten van de standplaats. “Ryanair zal volgens de Nederlandse wetgeving eerst aan de vakbonden moeten aantonen waarom sluiting van de basis Eindhoven noodzakelijk is”, aldus de VNV. Volgens de vakbond werken er 49 piloten voor Ryanair op de luchthaven in Eindhoven. Ook zijn er 98 cabinemedewerkers werkzaam.

Behalve in Eindhoven wil Ryanair ook zijn basis sluiten in het Duitse Bremen. In het Duitse Niederrhein, waar hoofdzakelijk Nederlandse piloten werken, wordt de vloot teruggebracht van vijf naar drie toestellen. De Europese vakbond voor piloten, de European Cockpit Association, noemde deze reeks beslissingen vrijdag “een oorlogsverklaring”.