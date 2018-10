Minister tijdens apartheid Botha (86) overleden

Minister van Buitenlandse Zaken Pik Botha uit het apartheidstijdperk is vrijdagochtend overleden. Dat meldt zijn familie. Botha sloot zich na de val van het apartheidsregime aan bij het ANC van Nelson Mandela.

Botha werd in 1977 minister van Buitenlandse Zaken, een post die hij tot 1994 zou bekleden. Dat laatste jaar werden in Zuid-Afrika voor het eerst verkiezingen gehouden waaraan zwarte burgers mochten deelnemen. De verkiezingen werden gewonnen door Nelson Mandela, die onder het apartheidsregime 27 jaar in de gevangenis werd opgesloten.

In de eerste regering van Mandela werd Botha minister van Energie. In 2000 werd hij lid van het ANC. Dat kwam als een verrassing, omdat Botha als minister het apartheidssysteem nog fel verdedigd had.

Botha werd in 1932 geboren en studeerde rechten. In de jaren vijftig en zestig diende hij als diplomaat in Zweden en West-Duitsland. In 1985 ijverde hij al voor de vrijlating van Mandela en eind jaren tachtig begon hij te pleiten tegen raciale segregatie.

Botha lag al sinds september in het ziekenhuis. Hij heette eigenlijk Roelof Fredrik Botha, maar kreeg al gauw de bijnaam ‘Pik’, wat pinguïn betekent in het Afrikaans. Dit omdat hij volgens critici wanneer hij een pak droeg op een pinguïn zou lijken.