Onderzoek naar matchfixing wedstrijd PSG - Rode Ster Belgrado

Franse justitie doet vooronderzoek naar verdenkingen van matchfixing bij een Champions League wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado op 3 oktober. Een bestuurder van de Servische voetbalclub zou volgens het sportblad L’Équipe van plan zijn geweest om vijf miljoen euro in te zetten op een verlies voor Rode Ster met vijf doelpunten verschil. Daarmee zou hij tientallen miljoenen euro’s hebben kunnen verdienen. Het werd inderdaad 6-1, onder meer door drie doelpunten van de Braziliaanse topspeler Neymar.

L’Equipe schrijft dat de Europese voetbalbond UEFA verdenkingen had na een “betrouwbare” tip en autoriteiten drie dagen voor de wedstrijd waarschuwde. Een Franse openbaar aanklager bevestigt een onderzoek te zijn begonnen naar de wedstrijd, maar wil geen inhoudelijke toelichting geven.

Lees ook: Hoe een voetbalmakelaar de val van KV Mechelen wilde voorkomen

Rode Ster ontkent de verdenkingen van matchfixing en noemt de aantijgingen in een reactie “schandalig en walgelijk”, schrijft persbureau AFP. De club, die dit jaar na 27 jaar weer in de Champions League staat, vreest dat de beschuldigingen onvermijdelijk leiden tot reputatieschade. De Rode Ster dringt daarom de UEFA en instanties in Servië en Frankrijk erop aan om de kwestie grondig te onderzoeken.

Het verdenking rondom de wedstrijd tussen PSG en Rode Ster volgt kort op onthullingen over grootschalige corruptie in Belgisch profvoetbal. Negen personen onder meer van de club KV Mechelen zitten momenteel vast voor verdenkingen van omkoping en witwassen.