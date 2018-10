In de eerste fabriek van Louis Vuitton worden nu alleen de kostbaarste dingen gemaakt

Alleen de straatnaam verraadt dat de grote trots van Louis Vuitton zich hier bevindt. De Rue Louis Vuitton ligt midden in een woonwijk in Asnières, en de gebouwen van het merk zijn aan het oog onttrokken door een witte muur. Hier is het huis waar de familie Vuitton tot 1964 woonde, waar de eerste fabriek stond en waar, sinds vier jaar, een tentoonstellingsruimte is, het enige deel van het complex dat altijd toegankelijk is voor publiek. Een keer per twee jaar – dit weekend – zijn ook huis en fabriek te bezoeken.

Louis Vuitton (1821-1892), de oprichter van het gelijknamige luxemerk, verhuisde in 1874 met zijn gezin naar Asnières. Als dertienjarige had hij in zijn eentje de molen van zijn familie in de Jura verlaten om zijn geluk te beproeven in Parijs. Daar was hij in de leer gegaan bij een dozenmaker/inpakker. In 1854 opende Vuitton een eigen dozen- en hutkofferwerkplaats in de buurt van de Place Vendôme. Keizerin Eugénie werd vrijwel meteen een goede klant, en al snel was het jonge bedrijf de ruimte ontgroeid. Asnières ligt vlakbij Parijs, en ook aan de Seine, wat vervoer over water mogelijk maakte. Bovendien had het al een treinstation. In 1859 verhuisde Vuittons bedrijf naar een speciaal gebouwde fabriek.

Het woonhuis is in de jaren 80 van de negentiende eeuw gebouwd; het gezin woonde aanvankelijk in het fabrieksgebouw. Een jaar of tien later trok Louis’ zoon Georges, de uitvinder van de beroemde logostof, erin. Hij liet het helemaal opnieuw decoreren door de art-nouveaukunstenaars van de School van Nancy, en het interieur is sindsdien bijna niet meer veranderd. In de ramen en glazen deuren zijn bloemen aangebracht, tussen de plafonds en de bleekgroene muren zitten driedimensionale bloemranken, net als op een groenblauwe haard van keramiek. Een destijds artistiek en vernieuwend statusinterieur, dat nu romantisch aandoet. Op strategische plaatsen staan hutkoffers opgesteld; als bijzettafeltje bij een bruine zithoek, bij een raam, met een bonsaïboompje erop. Er zijn er zelfs een paar verwerkt in een muur bij de eetkamer. Je vraagt je af of dat ook allemaal een idee van de familie is geweest, of dat de hutkoffers later zijn toegevoegd. Georges Vuitton overleed in 1936, zijn weduwe bleef in Asnières tot haar dood in 1964. Tegenwoordig worden er vooral pers en goede klanten ontvangen, en die kun je niet genoeg hutkoffers laten zien.

Foto’s Julien Oppenheim / LOUIS VUITTON MALLETIER

Het huis is niet eens de belangrijkste reden dat deze plek geldt als het heiligdom van het merk. Dat is de fabriek, die naast de villa staat, een fraai gebouw van glas en staal in de stijl van Eiffel. Hier werden de voorwerpen gemaakt die Louis Vuitton zo graag laat zien op tentoonstellingen en in boeken: hutkoffers die hele garderobes konden vervoeren, of die een tropenbed of een schrijftafel in zich verborgen hebben.

De fabriek is meer dan een historische plaats. Er werken nog zo’n 200 mensen. Die maken, grotendeels met de hand, de kostbaarste en ingewikkeldste producten die het merk verkoopt: tassen van exotisch leer, hutkoffers en de special orders: (hut)koffers die speciaal voor een klant worden ontworpen. De hutkoffer die het Rijksmuseum onlangs van het merk cadeau kreeg om Het Melkmeisje van Vermeer naar Tokio in te vervoeren bijvoorbeeld (Louis Vuitton is een ‘partner’ van het museum). De meeste bestellingen komen van privéklanten. Met name superrijke Chinezen hebben ervoor gezorgd dat het aantal special orders de laatste acht jaar zijn verdubbeld. Zo’n 300 zijn het er nu jaarlijks – de prijzen zijn geheim.

In de fabriek wordt nu door vijf mensen gewerkt aan een enorme kaptafel/beautycase, van binnen millennial pink, van buiten bekleed met logostof, compleet met drie spiegels, uitschuifbaar tafelblad en krukje. Er kan mee worden gereisd – dat is de enige eis die wordt gesteld aan dit soort extravagante bestellingen – al is hij vrijwel zeker bedoeld als pronkobject.