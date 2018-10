Nigeriaanse militie laat 833 kinderen gaan

Een militie in het noordoosten van Nigeria heeft 833 kinderen laten gaan die onder meer als kindsoldaat meestreden tegen terreurgroep Boko Haram. Het is voor het eerst dat de groep CJTF (Civilian Joint Task Force) besluit dit te doen, meldt UNICEF in een verklaring vrijdag.

De CJTF is een verzameling van burgerwachten van de lokale bevolking die sinds 2013 vaak met zelfgemaakte of geïmproviseerde wapens zoals sabels en pijl en boog de strijd aangaan met de islamitische rebellen. Samen met het Nigeriaanse leger lukte het de groep om Boko Haram uit grote delen van de deelstaat Borno te verdrijven. De milities opereren onder meer vanuit de noordoostelijke stad Maiduguri.

De groepering ondertekende in september 2017 al een plan van de VN om het aantal kinderen in haar gelederen te verminderen, en heeft daar nu navolging aan gegeven. Een UNICEF-vertegenwoordiger noemt de stap vrijdag “een belangrijke mijlpaal om de rekrutering en het gebruik van kinderen door gewapende groepen te verminderen”.

Kindsoldaten

Volgens UNICEF zijn momenteel nog bijna 1.500 kinderen - het merendeel jongens, maar ook zo’n 300 meisjes - actief binnen de CJTF in Maiduguri. Het totale aantal is waarschijnlijk meer dan twee keer zoveel. Een aanzienlijk deel van de kinderen is jonger dan 15 jaar. Binnen de CJTF hebben ze vaak een ondersteunende rol, maar soms worden kinderen ook militair ingezet.

Boko Haram werd berucht door het kidnappen van kinderen, zoals de 270 meisjes in Chibok in 2015, om die vervolgens op te leiden tot kindsoldaten of zelfmoordterroristen. De Nigeriaanse regering zegt dat de terreurgroep “technisch verslagen” is, maar de rebellen voeren nog herhaaldelijk aanvallen uit. Door de strijd zijn sinds 2009 tienduizenden mensen om het leven gekomen en zo’n twee miljoen mensen op de vlucht geslagen.