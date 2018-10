Negen mensen vast in corruptieschandaal Belgisch voetbal

In het onderzoek naar grootschalige corruptie in het Belgisch profvoetbal blijven negen personen vastzitten. Dat meldt dagblad De Standaard. Sinds woensdag zijn in totaal 22 betrokkenen verhoord. De wettelijke termijn om aanhoudingen te verrichten verliep vrijdagochtend om 06.00 uur. In België mag een voorarrest zonder tussenkomst van de politierechter 48 uur duren.

De twee spillen - in wat in België “Operatie Schone Handen” wordt genoemd - zijn spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Zij blijven voorlopig vast. De echtgenote van die laatste ook. Hetzelfde geldt voor makelaar Karim Mejjati, scheidsrechter Bart Vertenten en directeur Thierry Steemans en eigenaar Olivier Somers van de club KV Mechelen. Voormalig advocaat Laurent Denis, die in het verleden topclub Anderlecht verdedigde, blijft ook vastzitten.

Hoe een voetbalmakelaar de val van KV Mechelen wilde voorkomen. Een reconstructie van een besmette degradatiestrijd.

Leko

Club Brugge-trainer Ivan Leko en keeper Davy Roef van Waasland-Beveren zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vrijgelaten, net als scheidsrechter Sebastien Delferière. Leko leidt vrijdagochtend ‘gewoon’ de training van zijn club, de huidige nummer twee van de Belgische Jupiler Pro League.

De verdenkingen tegen de groep die vast bleef zitten lopen uiteen. Veljkovic nam volgens de Belgische justitie deel aan een criminele organisatie, en wordt verdacht van omkoping en witwassen. In samenspraak met de twee bestuurders van KV Mechelen zou hij twee wedstrijden in de Jupiler Pro League beïnvloed hebben: Mechelen-Charleroi en Antwerp-KAS Eupen. Beide duels stonden onder leiding van scheidsrechter Vertenten.

Bayat en Mejjati worden alleen verdacht van witwassen. De verdachten komen waarschijnlijk dinsdag voor de raadkamer.