Nabestaanden MH17-slachtoffer moeten belasting betalen over verzekeringsuitkering

Hoewel de situatie “uitzonderlijk en tragisch” is, moeten de broers en zussen van een vrouw die omkwam bij de ramp met MH17 ‘gewoon’ loonbelasting betalen over haar verzekeringsuitkering. Dat heeft de belastingrechter in Arnhem vrijdag bepaald.

De werkgever van de vrouw had een overlijdensrisicoverzekering voor haar afgesloten, onderdeel van een reisverzekering die het bedrijf standaard in contracten opneemt. Toen vlucht MH17 in juli 2014 werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne en de vrouw overleed kregen haar broers en zussen, vijf in totaal, polisuitkeringen van de verzekeraar. Omdat de premies van die verzekering niet belast waren deed de Belastingdienst dat bij de vijf uitkeringen wel.

Groot persoonlijk verdriet

Omdat de verzekering onderdeel uitmaakte van het arbeidscontract, had de Belastingdienst het als loon aangemerkt. Dat is terecht, vindt de rechter. De Belastingwet biedt geen ruimte om uitzonderingen te maken, staat in het vonnis:

“Dat betekent dat belastingheffing soms kan samenvallen met een groot persoonlijk verdriet. Dat kan echter voor de bestuursrechter of de Belastingdienst geen reden zijn om de belastingwet niet toe te passen.”

De nabestaanden hadden nog aangedragen dat de uitkeringen die ze hadden ontvangen geen onderdeel waren van de arbeidsvoorwaarden van hun zus, en dus ook niet van haar contract.