Deze foto is een extra raam in de kamer

‘Waarom word je verliefd? Dat is moeilijk onder woorden te brengen, maar toen ik in 2008 langs deze foto liep tijdens het festival BredaPhoto gebeurde het. Marieken Verheyen had haar serie opgesteld in het gras voor wat toen het Breda’s Museum was. Wat me opviel aan de enorme doeken is dat je in de foto’s door een raam van binnen naar buiten kijkt. In de gefotografeerde kamers zie je geen mensen; Verheyen vertelde later dat tijdens het fotograferen de ruimtes meestal vol zaten met belangstellenden, dat vind ik een grappig idee.

„Waarom net deze foto uit de reeks me raakte, weet ik niet. Ik denk dat de warmte en het zonnige van het landschap wat je ziet door het raam mijn aandacht trokken. Later bleek de foto gemaakt in Marokko. Ik ben er zelf nooit geweest, maar mijn familie heeft altijd iets gehad met dat land; mijn ouders hebben er in de jaren vijftig gewoond omdat mijn vader werkte in Agadir en mijn oudste zus is er geboren. Marokko was altijd een begrip bij ons in de familie, ik hoop er zelf nog eens te gaan reizen. De foto is gemaakt in een natuurgebied in de Midden-Atlas.



Saskia de Kroes (63), arts uit Breda, kocht op BredaPhoto een foto uit de serie ‘Elsewhere’ van Marieken Verheyen (1954) voor 1.000 euro, bij de kunstenaar zelf.

„Ik werk al jaren voor BredaPhoto als vrijwilliger en voer er verschillende taken uit. Tijdens het festival van 2008 ben ik regelmatig langs het werk van Verheyen gelopen en tijdens het opruimen van de tentoonstelling heb ik haar gevraagd of het werk te koop was. We hadden meteen een deal en omdat de foto zo groot is, 1,75 bij 2,30 meter, is ze hem zelf bij mij thuis komen afleveren. Ik denk dat het de enige afdruk is op dit formaat. Ze vond onze woonkamer waar hij hangt een mooie plek, dus kon hem met een gerust hart achterlaten.

„Dankzij dit werk hebben we nu langs drie kanten ramen in de kamer. Omdat er ook een vensterbank op de foto te zien is, lijkt alles wat je ervoor plaatst op te gaan in het beeld. Op een tafeltje wat nu voor de foto staat, plaatste ik bijvoorbeeld een olieflesje en potjes die ik heb gekregen van een meisje wat ik 1,5 jaar heb geholpen bij haar schoolwerk. Dat aardewerk had het meisje als dank meegebracht uit Marokko. Op de zeteltjes voor de foto zit ik heel graag te lezen.

„Momenteel werk ik opnieuw op het festival, aan een informatiebalie in de koepelgevangenis van Breda, een van de tentoonstellingslocaties. Het werk is weer erg mooi, maar ik heb nog geen vervanger gevonden voor mijn favoriet.”