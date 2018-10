Maryse Condé wint alternatieve Nobelprijs voor Literatuur

De Franse schrijver Maryse Condé (1937) uit Guadeloupe heeft de alternatieve Nobelprijs voor de Literatuur gewonnen. Dat heeft de Nieuwe Academie - een initiatief van circa honderd Zweedse intellectuelen - vrijdag in Stockholm bekendgemaakt. De prijs gaat gepaard met een miljoen Zweedse kronen, ongeveer 100 duizend euro.

Volgens de jury was een belangrijk criterium dat de winnaar over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de wereld heeft geschreven, waar alle drie de finalisten aan zouden voldoen. Dat was niet geheel toevallig. Aanleiding voor de alternatieve prijs was een misbruikschandaal binnen de Zweedse Academie, die normaal gesproken de Nobelprijs uitreikt. De echtgenoot van jurylid Katarina Frostenson werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook zou hij namen van winnaars hebben gelekt.

Condé is volgens de jury van de Nieuwe Academie een “grootse verhalenverteller”. De schrijver uit het Caraïbisch gebied zou op een bijzondere manier het kolonialisme en de post-koloniale wereld omschrijven. Condé heeft zo’n twintig boeken op haar naam staan en is emeritus hoogleraar aan de Columbia University in New York.

Ander verloop dat echte Nobelprijs

Zelf was de auteur niet aanwezig bij de uitreiking. Via een videoboodschap zei ze “blij en trots te zijn”, ook omdat de prijs Guadeloupe - de Franse eilandengroep wordt regelmatig geteisterd door natuurgeweld - een keer in een positief daglicht stelt. Andere finalisten waren de Engelsman Neil Gaimanen de de Vietnamese Kim Thúy. De vierde finalist, Haruki Murakami uit Japan, had zich eerder teruggetrokken.

De samenstelling van de kandidaten ging anders dan de echte Nobelprijs voor de Literatuur. Zweedse bibliothecarissen konden voorstellen insturen, waarna iedereen online kon stemmen op zijn of haar favoriete kandidaat. Vervolgens stelde een vakjury een lijst met twee mannelijke en twee vrouwelijke finalisten samen.

Het prijzengeld was via sponsoren en crowdfunding bijeengebracht. De echte Nobelprijs is goed voor ongeveer 900 duizend euro. De prijs wordt op 10 december uitgereikt.