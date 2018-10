Kant-en-klaar beleggen

Ja, dat kan. Sinds vorig jaar richt één partij zich zelfs speciaal op deze doelgroep: Peaks. Via deze beleggingsapp kun je heel kleine bedragen inleggen, die in een mix van zes ‘ETF’s’ worden gestopt.

ETF’s zijn beursgenoteerde indexfondsen die – als je de juiste uitkiest tenminste – alleen maar de beursbewegingen van een index volgen. Deze manier van beleggen is voor beginners het verstandigst, omdat je zo niet het risico loopt in één klap veel geld kwijt te raken bij een koersval. De index die je volgt, moet dan wel een brede selectie van bedrijven wereldwijd bevatten.

Voordeel van beleggen via een kant-en-klaarproduct als Peaks is dat je die selectie van ETF’s niet zelf hoeft te maken. Dat scheelt zoek- en denkwerk. Want via online beleggingsplatforms, zoals De Giro, Lynx of Binck Bank, zou je in principe prima op eigen houtje kunnen beleggen. Maar zélfs als je je beperkt tot indexfondsen, is de keus er overweldigend. Een beginnende belegger slaat daarom makkelijk de plank mis.

Interessant aan Peaks is dat je voortdurend hele kleine bedragen opzij kunt laten leggen, zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. Zo is er de optie ‘een piek per dag’. Ook kun je afschrijvingen van je bankrekening naar boven laten afronden, als je een rekening hebt bij Rabobank (eigenaar van Peaks).

Italiaanse schulden

Maar hoe goed zijn de door Peaks verkozen ETF’s? Die zijn allereerst duurzaam, zegt oud-bankier Sebastiaan Huijbregts, die beleggingscursussen geeft aan bank- en pensioenfondsmedewerkers. Een slimme zet, vindt hij, gezien de jonge doelgroep.

Ook zijn de zes ETF’s (vier voor aandelen, twee voor obligaties) van redelijke kwaliteit. In welke ETF je geld terechtkomt, en in welke verhouding, hangt af van het risicoprofiel dat je kiest. Dat varieert van ‘mild’ tot ‘heet’. De spreiding is breed: elke aandelen-ETF dekt een ander deel van de wereld, en er is een ETF voor bedrijfs- en een voor staatsobligaties.

Die laatste is overigens een ongelukkige keus: hij leunt te zwaar op Italiaanse schulden. Beleggers die het veiligste beleggingsprofiel kiezen (‘mild’) hebben daar het meeste last van. Hun risico is in feite verre van mild: meer dan 10 procent van hun inleg zit in Italiaanse staatsschuld. Niet oké, gezien de torenhoge schulden en de beroerde financiële reputatie van ’s lands regering.

Kosten

Het grootste nadeel van Peaks zit ’m echter in de kosten. Een klant betaalt de eerste drie maanden dan wel geen servicekosten (1 euro per maand) en is alleen een redelijke 0,16 à 0,35 procent van zijn inleg kwijt aan fondskosten. Maar wie 30 euro per maand inlegt, maakt het hele eerste jaar verlies, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Peaks mag zich dan nadrukkelijk op kleine beleggers richten, juist voor die groep is het beleggingsproduct financieel onaantrekkelijk. Enkel beleggers met risicoprofiel ‘heet’ maken het eerste jaar een pietepeuterig winstje (1,82 euro) met zo’n inleg, maar het tweede en derde jaar drukken de kosten de winst dan nog steeds te veel.

Zouden de 25.000 klanten, van wie 96 procent minder dan 1.000 euro belegd heeft, dat beseffen?

Wie gelijk een paar duizend euro inlegt, is beter af. Maar zelfs dan blijft beleggen via een online platform een betere keus. Ja, dat vergt het nodige huiswerk. Maar dan kun je wel kwalitatief sterkere ETF’s uitkiezen, voor minder geld.