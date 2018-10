‘Ik leg graag verbindingen met andere kunsten en wetenschap’

Jarenlang was ze slagwerker bij uiteenlopende muziekgezelschappen: van Asko|Schönberg en Ensemble Modern tot de voormalige Radio Kamer Filharmonie en de Nederlandse Bachvereniging. Altijd was ze bezig om dat ene vibrafoonloopje of die ene paukenroffel exact goed te krijgen. Niet voor niets zag de berucht veeleisende componist György Ligeti haar als de ideale vertolker van zijn hondsmoeilijke muziek.

Lees meer over Pepie Wiersma’s muzikantencollectief Ludwig: Mozart is gym voor het jonge brein

Toch begon het met de jaren steeds vaker te „borrelen” als ze na een uitvoering naar huis reed. Concerten programmeren of eigen projecten opzetten, daar had ze zelf ook wel ideeën over. Wat heet: inmiddels bracht Peppie Wiersma de pianolaversie van Stravinsky’s Les Noces in première, zette ze in Noord-Groningen haar eigen ‘éénnachtsfestival’ De Nacht van Electra op, en is ze alweer zeven jaar het artistieke brein achter succescollectief LUDWIG.

Voor haar verdiensten als musicus en haar bevlogen artistieke leiderschap krijgt ze van de Société Gavigniès dinsdag de Prix de Madeleine Margot (50.000 euro). „Wiersma weet uitzonderlijke musici samen te brengen en te inspireren”, aldus de muziekstichting. „Zij verbindt en legt bijzondere verbanden bloot.”

Hoe heeft u de stap van uitvoerend musicus naar artistiek leider gemaakt?

„Ik ben er langzaam ingerold. Ik heb het altijd leuk gevonden om achtergronden uit te pluizen en de diepte op te zoeken. Die hang naar context en duiding tekent ook de projecten die ik organiseer. Ik leg graag nieuwe verbindingen. Dat is in deze tijd niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen heeft het over de kortste weg naar je publiek, maar juist de omweg is vaak zo inspirerend.”

Hoe precies?

„Met muziek creëer je een moment van samenkomst. Mensen van een heel divers pluimage komen bijeen om met elkaar iets bijzonders te beleven. Daar kun je van alles aan ophangen, natuurlijk. Ik geloof erg in de vermenging van dingen, in het verbinden van uitvoeringen op hoog niveau met andere kunstdisciplines, technologie en wetenschap, op zo’n manier dat je actuele thema’s toegankelijk maakt voor nieuwe doelgroepen.”

Een voorbeeld?

„Met professor Erik Scherder en neuromusicoloog Artur Jaschke organiseerden we twee edities van LUDWIG Brainwave. Daarin belichtten we met concerten, experimenten en presentaties de rol die muziek kan spelen bij hersenaandoeningen zoals dementie. Momenteel werken we aan een project over klimaatverandering, waarin we samenwerken met verschillende maatschappelijke partners. De eerste editie staat gepland voor aankomend voorjaar.”

Wat is het geheim achter het succes van LUDWIG?

„Ik denk onze flexibiliteit. Zelf sta ik telkens weer te kijken van de grote verscheidenheid van onze producties. Zo staan we met vier slagwerkers op Wonderfeel in een Klankbodem Paviljoen van installatiekunstenaar Dré Wapenaar, zo doen we met Barbara Hannigan een enorme orkesttournee en winnen we een Grammy voor onze cd Crazy Girl Crazy.

„Dat is allemaal mogelijk omdat bij LUWDIG de inhoud voorop staat. We bedenken wat we willen doen en zoeken daar vervolgens de vorm en de mensen bij. In het begin riep iedereen: ‘Wat zijn jullie nou eigenlijk, een raar soort kaartenbakorkestje?’ Voor mij was dat een geuzennaam. Werken op projectbasis levert een grote artistieke vrijheid op. Je kunt gericht casten, per concert bepalen wie waar op de beste plek staat. Die energie voel je bij onze concerten.”

De Prix Madeleine Margot is een aanmoedigingsprijs. Welke plannen heeft u met het prijzengeld?

„Het is de bedoeling dat ik de prijs gebruik om de vrije ruimte op te zoeken. Ik ben van huis uit musicus en dus niet specifiek opgeleid voor dit vakgebied. Laten we zeggen dat er wel wat dingen zijn waar ik meer van wil weten. Daarnaast wil ik gaan reizen, veel voorstellingen en tentoonstellingen zien. Daaruit haal ik veel inspiratie voor nieuwe programma’s.”

Is er een project dat al heel lang op uw wensenlijstje staat?

„De Universe Symphony van Charles Ives. Het is een onvoltooid gebleven werk over de schepping, voor meerdere orkesten in de buitenlucht. De voltooiing van dat stuk, daar zou ik me wel eens tegenaan willen bemoeien.” Lachend: „Tja, ik handel graag in megalomane projecten.”