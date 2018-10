Naam: Romy Keppel (16), Zoeterwoude-Dorp Zit in: 4 havo Woont met: moeder, twee zussen (19 en 20) Moeder: materiedeskundige bij verzekeraar Vader: buschauffeur

Vlecht

„Deze haarkleur heb ik sinds 1 september. Twee jaar geleden heb ik het paars gehad. Mijn haar was vroeger blond en vrij dun, het hing altijd vlak langs mijn gezicht. Op een dag in groep 8 had ik daar genoeg van. Bij de kapper ging er een 26 centimeter lange vlecht af.”

Koningsdag

„Mijn eerste vriendin heb ik alleen gezien via Skype. We wilden elkaar wel ontmoeten maar ik was dertien, ik mocht nog niet alleen met de trein van mijn moeder. Door de connectie die je met elkaar hebt voelde het toch als een echte relatie. Mijn laatste relatie was met een meisje uit Rotterdam. We begonnen met praten, via WhatsApp en in een Skypegroep. Op Koningsdag ben ik naar haar toegegaan. Dezelfde dag vroeg ze of ik haar vriendin wilde worden. Dat was een ja. Na drie maanden maakte zij het uit omdat we niet altijd bij elkaar konden zijn als we dat wilden. Het deed niet heel veel pijn, tot ik erachter kwam dat ze op dezelfde dag alweer iemand anders had.”

Tweedeklassers

„Ik heb me nooit een buitenbeentje gevoeld. Op school vieren we elk jaar Paarse vrijdag. Vorig jaar heb ik tweedeklassers voorlichting gegeven over homoseksualiteit, samen met een ander meisje. Getinte mensen accepteren het wel maar, blijkt dan in het gesprek, ze vinden het eigenlijk niet kunnen wegens hun geloof. Ik snap dat wel. Als je ouders heel gelovig zijn, daar erg op duwen, is het moeilijk om helemaal los te gaan staan van hun mening. Eén mavoklas was respectloos toen we onze les gaven. Het was ‘niet normaal’, ‘hartstikke vies’. Er was ook geen discussie mogelijk. Dat maakte me erg boos, al heb ik dat niet laten merken. Hoe kun je zo close minded zijn, zo niet open staan voor anderen? Je zou verwachten dat het inmiddels wel geaccepteerd wordt. Op zijn minst gerespecteerd.”

Uit de kast

„Mijn ouders zijn gescheiden toen ik anderhalf was. Het contact met mijn vader is wisselvallig. Omdat ik met hem niet zo’n goede band heb, vond ik het vrij moeilijk om voor hem uit de kast te komen. Ik voelde me nooit echt zijn dochter. Je houdt dat stukje hoop dat hij laat blijken dat hij van je houdt, wie of wat je ook bent. Ik was bang dat dat niet zou gebeuren. Maar het viel mee. We hadden Chinees gehaald, we zaten in de auto. Ik zat al half te huilen: ik moet je iets vertellen. Hij zei: heeft het te maken met dat je lesbisch bent? Dat had hij al lang gezien.”

Landmacht

„Ik wil biologie studeren. Ik vind de mens fascinerend. Hoe DNA werkt, hoe het veranderd kan worden en evolueert. Maar eigenlijk zou ik eerst het leger in willen, als landmacht-soldaat. Je land beschermen. Mensen helpen. De mensen beschermen van wie je houdt.”