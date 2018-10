Na een drukke dag op het werk kom ik thuis bij ons gezin met een wat chagrijnige zestienjarige zoon. Een proefwerk scheikunde ging vandaag niet zoals gewenst. „Oh”, zeg ik, „wat was er dan?” Mijn zoon: „We moesten hoofdstuk 12 leren en maar vier vragen gingen over dat hoofdstuk!”. „Oh”, zeg ik weer, „waar gingen de andere acht vragen dan over?”. Mijn zoon: „Ja, die gingen over basiskennis, maar niemand had gezegd dat je dat moest leren.”

