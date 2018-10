Groningse verdachten vrijgesproken voor seks met ‘wilsonbekwame’ vrouw

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag drie verdachten vrijgesproken van het seksueel binnendringen van een vrouw in verminderde staat van bewustzijn. De rechtbank acht niet bewezen dat de vrouw tijdens het verrichten van seksuele handelingen niet bij machte was haar wil te bepalen of kenbaar te maken.

De officier had 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar geëist. Gezien de „persoonlijke omstandigheden” van de drie verdachten en omdat zij geen strafblad hadden, vroeg zij niet om gevangenisstraf.

NRC deed eerder verslag van de rechtszaak Lees ook: ‘Ik wilde het niet’, appt ze haar vriendin

In de nacht van 25 augustus 2016 bezocht de jonge vrouw samen met een vriendin en een vriend café Twister, een kroeg in de Groningse binnenstad. Na sluitingstijd had ze in een opslagruimte seks met drie mannen die in het café werken. Kort daarna stuurde ze een whatsappbericht naar een vriendin, waarin ze schreef dat ze is verkracht: „Ik weet het niet meer. Ik wilde het niet.” De volgende ochtend deed ze aangifte.

Wisselende verklaringen

Volgens de rechtbank is niet komen vast te staan dat de vrouw die avond in een staat van bewusteloosheid of lichamelijke onmacht verkeerde. De vrouw heeft hierover „zeer summier” verklaard, aldus de rechter, en het is ook niet op te maken uit het dossier. Getuigen hebben wisselende verklaringen afgelegd over de staat waarin de vrouw verkeerde: van „goed” aangeschoten, tot „lekker” dronken. Objectief bewijs, zoals uitslagen van een adem- of bloedonderzoek, ontbreekt.

Op beelden van de bewakingscamera in het café is te zien dat de vrouw die avond op sommige momenten weliswaar onvast ter been is, maar de hele avond danst en gesprekken voert, zegt de rechter. Ook vertoont de vrouw „uitdagend gedrag”, onder meer door „haar wijze van dansen met verschillende personen en het meermalen op de bar klimmen en gaan liggen voor zogenoemde bellyshots”.

Als haar vriendin de horecagelegenheid na sluitingstijd samen met haar wil verlaten, zo hebben verschillende getuigen verklaard, geeft zij duidelijk te kennen dat zij niet mee wil. Daaruit leidt de rechtbank af dat de vrouw nog voldoende in staat was haar wil te bepalen en kenbaar te maken.

Het feit dat te zien is dat zij zelfstandig achter een van de verdachten aan naar de ruimte achter de bar aanloopt, zou daar eveneens op wijzen. „Op beide momenten, dus direct voor en direct na de seksuele handelingen, is aangeefster in ieder geval in staat zelfstandig, doelgericht, in een rechte lijn en in normaal tempo te lopen”, aldus de rechter. „Deze beelden geven in zoverre dan ook geen aanleiding te veronderstellen dat op die momenten sprake was van een toestand van verminderd bewustzijn.”