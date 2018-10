Een schatkamer vol foto’s in het Victoria & Albert Museum

Julia Margaret Cameron, Pomona, (1872) © The RPS Collection at the V&A. Julia Margaret Cameron (1815-79) had een hechte relatie met het V&A. Al in 1865 kocht directeur Heny Cole 65 foto's van haar aan en kreeg ze een solotentoonstelling - uniek voor die tijd, zeker voor een vrouw. Het meisje op deze foto is Alice Lidell, die als kind ook model had gestaan voor Lewis Carrol en die hem inspireerde voor zijn boek Alice's Adventures in Wonderland.

Julia Margaret Cameron