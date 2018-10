Dutilh en Shropshire winnen belangrijkste dansprijzen

Danser Guido Dutilh en choreograaf Stephen Shropshire hebben vrijdagavond tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala 2018 in Maastricht belangrijkste dansprijzen van Nederland ontvangen: de Zwanen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Dutilh (Amsterdam, 1995), danser bij het Nederlands Dans Theater, ontving een Zwaan voor de beste dansprestatie van het afgelopen theaterseizoen voor zijn optreden in Wir sagen uns Dunkles van Marco Goecke. De Zwaan voor beste dansproductie was voor Shropshires duet We Are Nowhere Else But Here.

De prijzen van de Nederlandse Dansdagen gingen naar de Servisch-Nederlandse danseres, choreografe en filmmaakster Dunja Jocic (Belgrado, 1978) en de jeugddansgroep 155 (eenvijfvijf).

Met het oog op zijn overduidelijke affiniteit met het nerveuze universum van Goecke, was de keuze voor Dutilh te verwachten. Onlangs schitterde hij nog in Goeckes meest recente creatieWalk the Demon. Ook de jury merkt op dat hij precies de juiste toon treft in zijn bekroonde solo en stelt dat de 23-jarige danser „met loepzuivere precisie en gepassioneerde interpretaties een sfeer van mysterie weet te creëren.”

Shropshires choreografie werd in deze krant al direct bij de première „een pareltje” genoemd. De jury roemt de eenvoud van het concept van twee dansers die lange tijd hand in hand met elkaar verbonden blijven. „In deze verhouding passeert een heel leven.” Beide winnaars kregen een sculptuur van choreograaf en beeldend kunstenaar Toer van Schayk overhandigd.

Aan de onderscheiding van de Nederlandse Dansdagen is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden, bedoeld voor jong nog niet (structureel) gesubsidieerd choreografisch talent en makers die voorstellingen produceren voor publiek tot en met 18 jaar.

De jury waardeert Dunja Jocic om het engagement dat spreekt uit haar voorstellingen en noemt haar een intelligente maker. Het tegendraadse urban collectief 155 is voortgekomen uit de iLL skiLL squad, die ooit met een uitzinnige act een aflevering van So You Think You Can Dance op zijn kop zette. Dergelijke eigenzinnigheid waardeert de jury, evenals de herkenbaarheid voor – met name – een jong publiek: „Die liggen aan hun voeten.”

Nieuw is de De Châtel Award, ingesteld door choreografe Krisztina de Châtel, voor jonge, eigenzinnige dansers en dansmakers. De 75-jarige De Châtel reikte de prijs uit aan de Oostenrijkse Florentina Holzinger (Wenen, 1986) uit voor de voorstelling Apollon, waarin vijf naakte danseressen met side show-achtige acts een serieus, maar onweerstaanbaar geestig post-feministisch statement à la Pussy Riot afgeven.

Scène uit ‘Apollon’ van Florentina Holzinger. Foto Radovan Dranga

De Châtel is onder de indruk van Holzingers gedrevenheid en betreurt het dat weinig theaters het aandurven een dergelijke voorstelling te programmeren. „Dat is voor mij een extra reden om Florentina Holzinger deze prijs toe te kennen.” Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden, te verdelen tussen de winnares en een door haar gekozen decorontwerper/beeldend kunstenaar.