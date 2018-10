Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Maagdelijkheidstest na verkrachting in Afghanistan Nadat de 18-jarige Afghaanse Bahara was verkracht en aangifte deed, kreeg ze geen hulp. In plaats daarvan werd haar maagdelijkheid getest. Prompt belandde ze in de gevangenis, schrijft The Guardian. Tip van redacteur Toef Jaeger. Lees hier: Afghan women still jailed alongside murderers for ‘failing’ virginity test

#MeToo bij Der Spiegel “Of vrouwen überhaupt kunnen schrijven”, daarover werd in de jaren 90 bij Der Spiegel nog getwijfeld, “soms op schertsende, soms op serieuze toon”. Correspondent Juurd Eijsvoogel tipt dit boeiende stuk over #MeToo en de omgang tussen mannen en vrouwen op de eigen redactie - vroeger en nu. Lees hier: Wir müssen über Augstein reden

Wie zullen getuigen tegen El Chapo? Volgende maand begint het proces tegen El Chapo, de beruchte Mexicaanse kartelbaas die wordt verdacht van drugshandel. De meeste getuigen blijven (net als de juryleden) geheim - uit angst voor aanslagen. In The New York Times las redacteur Titia Ketelaar wie er mogelijk zullen getuigen. Lees hier: Who Will Testify Against El Chapo at Trial?

Hoe Oscar Romero een martelaar werd Zondag verklaart de paus de Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero heilig. De uitgesproken criticus van het militaire regime werd in 1980 vermoord. The Irish Times beschrijft hoe Romero een martelaar werd. Lees hier: Oscar Romero: one-time conservative who became a nation’s social martyr

18 in 2018 Hoe ziet het leven eruit voor meisjes die 18 worden in 2018? Beeldredacteur Arjan de Jongh tipt een prachtig uitgevoerde multimedia productie van The New York Times, die jonge vrouwelijke fotografen van over de hele wereld vroeg om te laten zien wat het betekent om 18 te zijn in hun gemeenschap. Lees hier: #ThisIs18