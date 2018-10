Deze man is de geestelijk vader van control-alt-delete

David Bradley is de geestelijk vader achter de meeste gebruikte toetsencombinatie ter wereld. Hij ontwikkelde control-alt-delete toen hij in de jaren tachtig met twaalf anderen voor het Amerikaanse IBM aan de eerste pc werkte.

Control-alt-delete “was nummer 17 op een lange lijst van dingen die ik aan moest passen”, vertelt Bradley in een korte animatievideo, geproduceerd door Great Big Story.

Als de IBM PC in dat prille begin vastliep was uitschakelen de enige optie om het systeem te herstellen. Dat duurde alleen erg lang en was bovendien potentieel schadelijk voor de computer.

Bradley implementeerde een toetsencombinatie die het systeem sneller kon herstellen, zonder de spanning eraf te halen. Hij koos de combinatie zo uit dat die nooit per toeval ingedrukt kon worden. Het was niet de bedoeling dat deze nucleaire optie breder bekend zou worden, maar de combinatie werd opgenomen in technische handleidingen en zo geschiedde.

Bradley erkende op het twintigjarige jublieum van de pc achter de inmiddels alombekende toetsencombinatie te zitten. Hij deelde tijdens dat evenement het podium met Bill Gates. Bradley zei: “Ik mag control-alt-delete dan uitgevonden hebben, maar Bill Gates heeft hem echt beroemd gemaakt.” Naar verluidt kon de Microsoft-baas er niet om lachen.

Great Big Story produceert vaker originele video’s. Ook hun bezoek aan vijf micronaties, waaronder het Republiek van Molossia met 32 inwoners, is het kijken waard.