Wat moeten we met die 29 miljoen toeristen die ons land over tien jaar komen overspoelen? De populatie grote grazers op kofferwieltjes op peil houden door afschot, ligt juridisch wat lastig. Spreiding lijkt vooralsnog het enige medicijn.

Staatsecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken) kan ervan meepraten. „Bij ons in Volendam maken we ook mee dat mensen ineens in je keuken staan”, vertelde ze woensdag, bij de opening van de eerste nationale Toerismetop in Deventer. „We moeten toeristen verleiden om naar andere plekken te gaan.” Edam. Schokland. Kampen. Of neem Noord-Holland Noord, dat heel goed „aan destinatiemarketing doet”.

Destinatie. Dat blijkt een sleutelwoord in deze sector. Kijk de speeches maar terug, of blader door het gepresenteerde ‘visiedocument’ voor een inkijkje in de wereld van DMO’s: Destinatie Marketing Organisaties, de ‘draaischijf van de economische ontwikkeling’, die hun rol nu moeten ‘verbreden’ naar ‘destinatie management’.

Amsterdam gaat toeristen bijvoorbeeld verjagen door hun selfietotem IAMsterdam omver te trekken. Stom dat niemand daar eerder op kwam! Gewoon verslepen, die honingpot. IAMerongen. IEMmeloord. Stukje destinatiemanagement naar de rolkoffer toe.

Voor mij past ‘destinatie’ eerder in het rijtje noodlot, roeping, armageddon. De onheilsklokken van Urgenda en de VN over het klimaat dreunden deze week weer harder. En wij? Wij verspreiden het toerisme, zodat Eindhoven en Lelystad Airport nog meer kerosine verstoken. Een woordvoerster van Lelyport Airport verklaarde in de paneldiscussie aan te sturen op „gematigde groei”: „Wij voelen ook wel dat het elastiekje op een gegeven moment uitgerekt is. Wij geven ons rekenschap van dat elastiekje.”

In het NOS Journaal was een kasteelheer in Delden stikbenauwd om straks in een tweede Giethoorn te wonen. Bij DWDD zat een tafel ontdek-je-plekje-afgezanten die juist hunkerden naar meer volk in hun vaartjes en op hun paadjes. De burgemeester van Appingedam wilde er met alle liefde extra parkeerplaatsen voor openen. Prima voor die eerzame natuur- en dorprecreanten, maar die vormen maar een fractie vergeleken bij die overweldigende massa van Amsterdam. Wil hij die lokken, dan zal hij moeten investeren in coffeeshops en een hoerenbuurtje. WhatsAppIngedam.

Verleiden en spreiden, dat klinkt zo verlokkelijk, maar het gevaar is dat je stroop over een pannenkoek gaat uitsmeren. Zet nieuwe attracties op lege plekken, en heel Nederland raakt doordrenkt met hetzelfde kleffe smaakje. IAMmerzoden. IEMpel-Oost.

Afschot mag dan lastig zijn, bijvoederen is weer het andere uiterste. Vroeger in Frankrijk stuitte je met vakantie steevast op bordjes: Complet. Daar kun je ook voor kiezen. Geen gematigde groei, maar natuurlijke sterfte door gebrek aan hotelbedden, landingsbanen en nieuwe cheese experiences. De destinatiemanagers kunnen met vakantie. Het land is compleet.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.