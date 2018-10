De indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Deze mensen werden geëvacueerd toen het munitiedepot, in de buurt van hun stad Ichnya (noorden van Oekraïne), op dinsdagochtend ontplofte. Volgens de autoriteiten zijn geen berichten van doden of gewonden bekend; in totaal zijn 12.000 omwonenden uit hun huizen begeleid. Het depot is verwoest door een reeks ontploffingen en ging daarna in vlammen op.

Foto Genya Savilov/AFP