‘De balans tussen werk en privé is totaal zoek’

Chantal: „Het is alweer jaren geleden dat ik in de hair extensions terechtkwam. Daarvóór zat ik in de paardensport, maar toen mijn wedstrijdpaard overleed, ben ik iets gaan doen met mijn kappersopleiding. Ik had zelf dun haar, vandaar. Nu heb ik een eigen zaak in hair extensions en sinds een jaar ben ik samen met Cees vertegenwoordiger van het Oostenrijkse merk Hairdreams in Nederland en België.”

Cees: „Haar oma had vijf kapsalons in Rotterdam. Chantal komt echt uit een kappersfamilie.”

Chantal: „Ik ben ook opgevoed met ‘je moet voor jezelf zorgen’. Ik en geen werk gaan niet samen. Ik ben een streber. In wat ik doe, wil ik de beste zijn. Zo was het ook in de paardensport. Ik reed dressuur op een hoog niveau.”

Foto David Galjaard In het kort

Chantal Verrijzer (53) en Cees Wiltschut (48) hebben hun beroep gemaakt van hair extensions en haarwerken. Chantal was ooit een goede dressuurruiter en Cees heeft, als zoon van ouders die een tweesterrenrestaurant hadden, veel in de horeca gewerkt. Samen met hun honden Sjors en Neo wonen ze boven hun kapsalon in Rotterdam, maar in de praktijk zijn ze vaak maanden op hun eiland in de Bergse Plas in de havenstad. Dit jaar zijn ze twintig jaar getrouwd. Samen verdienen ze drie tot vier keer modaal. Foto David Galjaard

Cees: „Ik heb van alles gedaan in mijn leven. Doordat mijn vader en moeder eigenaar van een tweesterrenrestaurant waren, heb ik zelf ook veel in de horeca gewerkt. Ik heb eigen zaken gehad, ben interimmer geweest, heb een pizzabezorgdienst gehad, een business club. Op mijn 38ste had ik zo veel gewerkt in de horeca dat ik het helemaal zat was. Toen ben ik gaan investeren in groene energie voor het midden- en kleinbedrijf en heb ik een callcenter opgezet in Spanje om bedrijven te bewegen collectief groene energie in te kopen. Ik woonde in Spanje en Chantal kwam om de week.”

Chantal: „Mijn ouders zijn meegegaan.”

Cees: „Dat hebben we vijf jaar volgehouden, na de verkoop van de aandelen in het callcenter zijn we teruggegaan naar Nederland.”

Chantal: „En nu werken we sinds een jaar samen voor Hairdreams. Naast mijn eigen zaak dus. We sponsoren de Miss Beauty of the Netherlands-verkiezing. En ik geef les aan kappers in Nederland en België. Steeds meer vrouwen krijgen dunne plekken in hun haar doordat ze veel werken, stress hebben, kinderen krijgen, noem maar op.”

Cees: „Ik heb in een jaar tijd ongelooflijk veel geleerd over microlights, highlights, lowlights, nano beamers en quickies. Dat moet ook wel, want ik doe de marketing.”

Chantal: „Ik heb namelijk een onwijze hekel aan in de belangstelling staan.”

Cees: „Daarom ben ik het gezicht van het bedrijf. Ik ben ook op tv geweest. Vaak praat Chan me vlak voor de uitzending snel even bij en dan klets ik het programma wel vol. In het begin had ik soms geen idee waar ik het over had. Iedereen denkt trouwens dat ik ook hair extensions heb omdat ik lang haar heb, maar dat is niet zo.”

Auto voor de honden

Chantal: „We hebben een fase in ons leven gehad dat materiële zaken heel belangrijk waren. Ik ging in een Range Rover naar de zaak. Terwijl ik er een kwartier lopen vandaan woonde. Dat ging helemaal nergens over. Nu vind ik een week vrij veel belangrijker dan een auto. Misschien komt dat doordat we op jonge leeftijd twee heel dierbare vrienden hebben verloren.”

Cees: „Het scheelt ook in welke omgeving je opgroeit. Ik ben een horecakind, verwend, mijn ouders werkten altijd. Die hadden ook een grote auto. Daar ga je dan in mee. Bovendien zat ik in het rijke Hillegersberg op school. Onze hele sociale omgeving leefde zo. Maar als je ouder wordt, ga je dingen anders zien.”

Chantal: „En nu loop ik dus veel, want fietsen kan ik gewoon niet. Dat zou levensgevaarlijk zijn.”

Cees: „We hebben nog wel een middenklasser en een aparte auto om met onze honden Sjors en Neo naar het bos te gaan. Die worden daar namelijk erg vies, omdat Sjors graag in de modder ligt.”

Chantal: „Dat is ook een van de redenen dat we een ander huis zoeken. We wonen officieel boven de winkel, maar daar ligt lichte vloerbedekking die helemaal vies wordt als we met de honden hebben gewandeld. Maar in dat huis ontvangen we ook zakenrelaties. Dat kan dus niet, met al die vlekken in het tapijt, ik ben voortdurend aan het poetsen. Maar ik ga die hond niet uit de modder halen, dan heeft-ie geen leven. Hè Sjors?”

Cees: „Daarom wonen we van maart tot oktober zoveel mogelijk in ons huisje op een eiland in de Bergse Plas in Rotterdam. Daar kun je alleen per boot komen. Het is er fantastisch. Totale rust middenin de stad.”

Chantal: „Mijn ouders wonen er ook. En mijn oom en tante, neef en nicht en nog een nicht. Mijn ouders zorgen dat de honden op tijd eten krijgen. Sjors heeft een heel goede band met mijn vader en Neo met mijn moeder. ”

Het H-woord

Chantal: „Op ons eiland werken we ook heel hard, hoor. Ik zit constant aan de telefoon en Cees handelt bestellingen af per pc. Vanaf ons eiland gaan we naar de winkel, naar kappersbeurzen en fotoshoots voor glossy’s. Ik schat dat we beiden wel zo’n zeventig uur per week maken.”

Cees: „Ja, de balans tussen werk en privé is totaal zoek.”

Chantal: „Soms zegt Cees weleens: ‘vandaag even niet het H-woord’.”

Cees: „Maar dat mislukt altijd. Werk en privé lopen bij ons volledig door elkaar.”

Chantal: „Maar dat is niet erg.”

Cees: „Nee, als je succes hebt, is het leuk. Maar op den duur moet het wel anders worden.”

Chantal: „Ja, ooit willen we een boerderij.”

Cees: „Om lekker vrij te zitten. En we houden erg van dieren.”

Chantal: „Ik zou wel weer wat met paarden willen doen. Eigenlijk zijn we geen stadsmensen. Als je het goed bekijkt, leven we nu in twee werelden. Enerzijds de beautywereld waarin ik andere mensen mooi maak, anderzijds het buitenleven. Nu nog op ons eiland, maar hopelijk ooit op een boerderij.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl