Daniel Romano met Ancient Shapes terug in Vera op centrifugesterkte

Een dandy in tweedkostuum loopt met grote haast door de backstagegangen van Vera, de popzaal in Groningen die sinds jaar en dag bekend staat als het Nederlandse mekka van de garagerock. Het is woensdag, vier uur ’s middags en Daniel Romano is gearriveerd voor zijn soundcheck. Op zijn neus een buitenmodel zonnebril, om zijn nek een keurig gestrikte das met bloemetjesmotief. Op deze oktoberavond speelt hij in Vera met zijn groep Ancient Shapes.

Ancient Shapes is Romano’s zijproject, naast een solocarrière die op zijn minst eclectisch genoemd mag worden. Vanaf 2009 bracht de Canadees met grote regelmaat popalbums uit waarbij hij zo’n beetje alle stijlen doorliep. Hij maakte country, folk, orkestrale pop en ruige rock. Uit de vinylversie van zijn plaat Mosey (2016) rolde een gratis cd’tje met het debuutalbum van Ancient Shapes, de groep die deze week haar tweede album Silent Rave uitbrengt. Alleen op vinyl, want Daniel Romano houdt niet van Spotify en andere digitale formats.

Pleegt hij daarmee geen commerciële zelfmoord? Ik vraag het de rockdandy als hij voor zijn soundcheck nog even snel een sigaret rookt in de steeg die grenst aan de achterdeur van Vera. „Ik kan het niet helpen”, zegt Romano. „Ik ben nou eenmaal een punkrocker, in alles wat ik doe. Zelfs mijn countryplaten zijn punk in hun naakte essentie. Mijn opnames maak ik grotendeels in mijn eentje, thuis op een viersporenrecorder. Ik ben zo productief dat ik mezelf altijd drie stappen vooruit ben. Nu kom ik naar Nederland om de nieuwe van Ancient Shapes te promoten. Maar in mijn hoofd zit ik alweer bij het volgende Daniel Romano-album Finally Free dat in november verschijnt. Dat wordt een typische singer-songwriterplaat, ergens tussen Neil Young en Elliott Smith in.”

De vorige keer dat Daniel Romano in Vera speelde was hij nog een soort countryzanger, met akoestische gitaar en een cowboyshirt. Nu heeft hij zijn armen compleet onder laten tatoeëren met bonte afbeeldingen van vogels en bloemen.

’s Avonds zijn tachtig man publiek getuige van een verpletterend optreden, waarbij Romano als een witte James Brown over het podium stuitert. Hij jongleert met de microfoonstandaard, draait rondjes om zijn as en spuwt gebogen over de monitorboxen felle woorden de zaal in.

Tegen de boxen op de eerste rij hangt knikkend met zijn hoofd Peter Weening (63), de programmeur die sinds juli 1980 bepaalt wat er in Vera geboekt wordt. Deze avond zal verlies opleveren, vertelt Weenink laconiek. Dat geeft niet. „Ik ben een ster in verliesgevende concerten. Het publiek is er vaak nog niet klaar voor. Al je geen risico’s neemt, staan er alleen nog maar veilige bands die gegarandeerd een uitverkocht huis trekken. Bands als Ancient Shapes houden de vaart erin.”

In nauwelijks meer dan dertig minuten geeft Ancient Shapes een onvergetelijk concert. Na een tot centrifugesterkte opgepompt ‘I Can’t Explain’ van The Who volgen eigen nummers die schuren, stuwen en wervelen. De blonde gitarist draag een buitenmodel haarspeld in zijn sixtieskapsel. De drummer, Daniel Romano’s jongere broer Ian, slaat strak als een menselijke drumcomputer. Precies twaalf hoogenergieke liedjes passen er in Ancient Shapes’ half uur podiumtijd. Dan gebeurt er iets unieks: de band geeft een toegift. ,,Wij geven nooit toegiften,” zegt Romano enthousiast. ,,Voor Vera maken we graag een uitzondering.”

Zijn dandykostuum houdt hij het optreden lang aan. Aan het eind gaat zijn jasje uit. In het echte leven is hij helemaal niet zo flitsend, zegt Romano uitpuffend in de kleedkamer. Hij is uit Canada gekomen met de boot, omdat hij niet van vliegen houdt. „Vliegen bewaar ik liever voor mijn optredens. Een witte James Brown, zeg je? Dat beschouw ik als een groot compliment. Nu kan ik mijn bandleden boetes gaan opleggen als ze hun schoenen niet gepoetst hebben.”

De elpee Silent Rave is uit op You’ve Changed Records. Ancient Shapes komt terug voor optredens op London Calling, 29/10 Paradiso, en Le Guess Who, 11/11 TivoliVredenburg.