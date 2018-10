CNV-voorzitter Maurice Limmen stapt op

Maurice Limmen stapt per 1 december op als voorzitter van vakbond CNV. Hij doet dat omdat hij vrijdag is benoemd tot bestuurder van de Vereniging Hogescholen. Arend van Wijngaarden, nu vicevoorzitter van CNV, volgt hem op tot er een nieuwe voorvrouw of -man is gevonden.

De 46-jarige Limmen leidde de bond sinds 2014. Hij werkte bij CNV sinds 2000. Ook is hij bekend van zijn tijd in de Amsterdamse gemeenteraad namens het CDA, van 2002 tot 2010. Vanaf 2005 was hij fractievoorzitter van CDA Amsterdam.

Flexibilisering

In een persverklaring van CNV zegt Limmen:

“Ik kijk met trots en plezier terug op al die jaren dat ik mij heb mogen inzetten om de positie van werknemers in Nederland te verbeteren in belangrijke dossiers als de arbeidsmarkt, flexibilisering, pensioenen en sociale zekerheid.”

“Met het vertrek van Maurice Limmen verliest het CNV een bevlogen voorzitter en een stevige belangenbehartiger met hart voor onze leden en werkenden in Nederland”, zegt Piet Fortuin, namens het Algemeen Bestuur van het CNV. “We feliciteren de Vereniging Hogescholen van harte met deze keuze.”

In 2014 had CNV rond de 287.000 leden.