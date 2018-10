Chinese handelsoverschot met VS stijgt naar recordhoogte

De escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft het door Trump zo vermaledijde Chinese handelsoverschot nog niet weten te verminderen. Sterker, het heeft het juist naar recordhoogtes gestuwd. Volgens nieuwe cijfers van de Chinese douane kwam het overschot met de VS in september uit op 34,1 miljard dollar (29,3 miljard euro).

Dat is niet alleen een toename van tegen de 10 procent vergeleken met een maand ervoor, dat is een recordbedrag. Vorige maand kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw pakket aan van Amerikaanse heffingen op Chinese producten. Vanaf 24 september betaalden Amerikaanse bedrijven 10 procent meer voor duizenden Chinese producten, van haaienvinnen tot katoen.

Plotselinge toename

Het lijkt er sterk op dat veel Amerikanen nog snel Chinese producten zijn gaan inkopen om dit nieuwe tarief voor te zijn. Zo was er vorig maand een plotselinge toename in de Chinese export van elektrische machinerie (denk aan airconditioning, snijmachines) naar de VS. Dat is één van de categorieën die onder Trumps tariefverzwaringen valt. Ook textielsoorten, meubilair en chips lieten een groei van export zien.

Wat waarschijnlijk ook meespeelt, is de zwakke prestatie van de Chinese yuan dit jaar. Die verloor tot nu toe zeker 6 procent tegenover de Amerikaanse dollar, wat Chinese producten aantrekkelijker voor Amerikanen maakt. Ook helpt mee dat de Amerikaanse economie dit jaar goed draait. Dat stuwt de inkoop vanuit de VS van in China geproduceerde goederen en haalt zo mede de angel uit de 250 miljard dollar aan Chinese export die nu door Trump fors getarifeerd is.

Sailliant

Dat het handelsoverschot van China toeneemt in plaats van afneemt is saillant. Het surplus is de reden dat Trump in eerste instantie de exportvete aanzwengelde. Het is niet eerlijk dat de Amerikanen meer kopen van de Chinezen dan andersom, vindt de president. Maar hoewel in september het overschot dus een recordhoogte bereikte, is de verwachting dat deze in het vierde kwartaal vermindert, schrijft Reuters. Dan zijn de tarieven goed en wel in werking. Ook voorspellen economen dat de forse groei van de Amerikaanse economie gaat afnemen.

Trump heeft eerder gedreigd bijna alle Chinese export naar de VS (tegen de 450 miljard) te belasten met hogere importtarieven, als de situatie niet naar zijn zin verandert. In reactie op het nieuwe tarief van vorige maand kondigde China tegenmaatregelen aan. Het voerde een importtarief in van 10 procent op Amerikaanse goederen ter waarde van 60 miljard dollar.

Correctie (12 oktober 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat het handelsoverschot toenam met 10 procent ten opzichte van een jaar ervoor. Dat moest ten opzichte van een maand ervoor zijn.