Bulgaarse verdachte ontkent doden en verkrachten journalist

De man die dinsdag in Duitsland werd aangehouden in verband met de dood van de Bulgaarse tv-presentator Viktoria Marinova ontkent haar te hebben verkracht en vermoord. Wel bekende hij tegenover de Duitse politie dat hij haar heeft aangevallen, meldt persbureau AP vrijdag.

De in 1997 geboren verdachte, die ook uit Bulgarije komt, zegt dat hij onder invloed van drugs en alcohol ruzie kreeg met een vrouw in een park. Hij zou haar in het gezicht hebben geslagen en daarna in de bosjes hebben gegooid. Tegen de Duitse justitie zei hij dat het niet zijn bedoeling was haar te doden.

Moorden op journalisten

Een voorbijganger vond de 30-jarige Marinova zaterdagmiddag in een park in Roese, een stad aan de Donau in het noorden van Bulgarije. Het bleek dat ze was verkracht, mishandeld en gewurgd. Voor de lokale tv-zender TVN deed ze onder meer onderzoek naar fraude met EU-fondsen. De moord werd daardoor al gauw in verband gebracht met andere moorden op journalisten die dit jaar in de EU plaatsvonden. Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat er geen verband is tussen haar beroep en het misdrijf.

Eerder deze maand werd bekend dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de moord op Jan Kuciak

Duitsland levert de Bulgaarse verdachte binnen tien dagen uit aan zijn thuisland. Daar zal hij voor de rechter verschijnen. De Duitse politie arresteerde hem dinsdag na een DNA-match. Er was een Europees arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd.

Viktoria Marinova wordt vrijdag begraven in de stad Roese, waar ze woonde. De verwachting is dat honderden mensen daarbij aanwezig zijn.