Moszkowicz: aangifte tegen historicus die vader ‘Holocaust-exploitant’ noemde

Bram Moszkowicz gaat aangifte doen tegen de Maastrichtse historicus Paul Bronzwaer. „In elk geval wegens smaad en laster”, zegt Moszkowicz’ advocaat Herman Loonstein. „Mogelijk komt daar, als ik alles bekeken en beluisterd heb, ook antisemitisme bij.”

Bronzwaer uit in het vorige week verschenen boek De Bokser. Het leven van Max Moszkowicz van NRC-journalist Marcel Haenen twijfels over het kampverhaal van Max Moszkowicz senior, de vader van Bram: „Ik verdenk pa ervan dat hij een soort Holocaust-exploitant is. Hij probeert er munt uit te slaan. Zo van kijk eens wat ik heb meegemaakt. Medelijden opwekken. Een martelaarsrol opnemen.” Haenens boek toont aan dat Moszkowicz bijna duizend dagen lang gevangene van de nazi’s was. Hij overleefde vier kampen, waaronder Auschwitz.

Bronzwaer promoveerde in 2010 op een vergelijkend onderzoek naar de bevrijding van Maastricht en Luik en schreef veel over de oorlog in Limburg. Ook spande hij zich op meerdere fronten in voor de herdenking van de bezetting, bevrijding en Holocaust.

Advocaat Loonstein: „Primair raken de opmerkingen Moszkowicz senior, maar het heeft natuurlijk ook op de tweede generatie zijn uitwerking. Alsof over je vader wordt verteld, dat hij een NSB’er was.”

Onderscheiding

Moszkowicz zegt te hebben getwijfeld over de aangifte. „Ik heb besloten het toch te doen. Mijn vader kan zichzelf niet meer verdedigen. Wat heeft meegespeeld is dat de man een historicus met een zeker aanzien is, niet zomaar iemand. Ook de toon waarop Bronzwaer zijn beweringen deed, vastgelegd op een door Haenen gemaakte geluidsopname heeft meegespeeld.”

De oud-advocaat laat het niet bij de aangifte. „Ik heb begrepen dat de man ook een koninklijke onderscheiding heeft en voorzitter is van de stichting Stadspark Oost, waar het Maastrichtse oorlogsmonument staat. Ik zal er alles aan doen om daar verandering in te brengen.”

Benoit Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeente Limburg, noemde Bronzwaer bij de presentatie van De Bokser „integer” en „geen antisemiet”. Daar komt hij in een brief, die hij vrijdag aan de historicus verstuurde, op terug, omdat Bronzwaer reagerend in diverse media niet de gelegenheid heeft genomen om „ruimhartig” zijn excuses aan te bieden. „Je bent wel een antisemiet”, schrijft Wesly. „Je bent geen knip voor de neus waard, niet eens een echte kerel, maar gewoon een mannetje zonder ruggengraat.”

Bronzwaer wil NRC niet te woord staan. In De Limburger en in het programma L1 Cultuurcafé van de regionale omroep zei hij vorig weekend dat Haenen hem slordig heeft geciteerd. Bronzwaer zou het vooral over geruchten hebben gehad en die in verband hebben gebracht met een stroming van Amerikaanse historici die beweert dat sommige joden hun vervolging uitbuiten.

Haenen heeft alle citaten van Bronzwaer op band en voor publicatie in het boek aan hem voorgelegd. De historicus maakte toen geen bezwaar. „Over de Amerikaanse historici heeft hij geen moment gesproken.”