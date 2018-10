‘Astronauten afgebroken Sojoez-missie gaan in voorjaar weer de ruimte in’

De twee astronauten die donderdag een noodlanding met een Russische Sojoez-raket overleefden, gaan vermoedelijk komend voorjaar weer de ruimte in. Dat meldt het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos Dmitri Rogozin vrijdag op Twitter. Wanneer de eerstvolgende raket weer richting het International Space Station (ISS) vliegt, is nog onduidelijk.

Donderdag moest een missie met de Sojoez kort na lancering worden afgebroken. Aan boord van de raket waren de Russische kosmonaut Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaanse astronaut Nick Hague, die een noodlanding maakten in Kazachstan. Zij kwamen met de schrik vrij en hadden vrijdag in Moskou een ontmoeting met Rogozin. Volgens Roscosmos hebben beide ruimtevaarders geen verwondingen en voelen zij zich prima. Het tweetal zou eigenlijk zes maanden in het ISS gaan doorbrengen.

Problemen

De raket kwam in de problemen toen de eerste rakettrap werd losgelaten. Een tweede trap zou de Sojoez verder moeten voortstuwen, maar in plaats daarvan viel de raket terug richting het aardoppervlak. Daardoor trad een noodprocedure in werking, waarbij de neuskegel met daarin de astronauten loskwam van het geheel en aan parachutes weer op aarde landde. Hague en Ovtsjinin kwamen op zo’n 400 kilometer van de lanceerlocatie terecht, waar zij later werden opgepikt.

Naar de exacte oorzaak van de problemen wordt momenteel onderzoek gedaan. Een bron die bekend is met het onderzoek meldde vrijdag aan het Russische persbureau Interfax dat de problemen waarschijnlijk door een defecte klep zijn veroorzaakt. De klep zou voor de lancering wel goed zijn geïnspecteerd. De laatste keer dat een Sojoez-lancering mislukte was in 1983, nog ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen ontplofte een Sojoez op het lanceerplatform, maar niemand raakte gewond.

Sinds de NASA zijn dure spaceshuttle-programma in 2011 beëindigde, zijn de Russische raketten de enige projectielen die nog astronauten in de ruimte brengen. Na het ongeluk schortte Roscosmos alle bemande ruimtevaartmissies voor onbepaalde tijd op. Of onbemande missies ook worden gestaakt, is nog niet bekend.