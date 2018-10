Amerikaanse aartsbisschop stapt op om misbruikschandalen

Paus Fransiscus heeft het ontslag aanvaard van een prominente Amerikaanse aartsbisschop naar aanleiding van twee misbruikschandalen binnen de Katholieke Kerk. Kardinaal Donald Wuerl (78), de aartsbisschop van Washington D.C., is een van meest prominente geestelijken die zijn functie neerlegt naar aanleiding van wereldwijde onthullingen over seksueel misbruik. Hij mag wel zijn functie behouden in het College van Kardinalen.

Het Vaticaan bracht vrijdag een verklaring uit waarin de paus zegt zijn vertrek te accepteren. Wel is Wuerl, een belangrijke bondgenoot van de paus, gevraagd om aan te blijven totdat een nieuwe aartsbisschop is gevonden. Opmerkelijk is dat de paus Wuerl alsnog prijst voor zijn werk binnen de kerk: de geestelijke zou “enkele fouten” hebben gemaakt, maar niet bewust geprobeerd hebben om misdaden toe te dekken.

De naam van Wuerl kwam naar voren in een uitgebreid onderzoek van de openbaar aanklager in de staat Pennsylvania in augustus. Daarin werd grootschalig misbruik door zeker driehonderd priesters in de jaren 80 en 90 blootgelegd, en hoe de Katholieke Kerk zorgvuldig de praktijken probeerde toe te dekken. Wuerl zou als bisschop van Pittsburgh tussen 1988 en 2006 van seksueel misbruik beschuldigde priesters in bescherming hebben genomen.

Misbruik door voorganger McCarrick

Wuerls voorganger in Washington, Theodore McCarrick, moest deze zomer opstappen toen bleek dat hij zeker twee minderjarigen en meerdere volwassen priesterstudenten had misbruikt. Ook van dat misbruik zou Wuerl op de hoogte geweest zijn.

De 77-jarige Wuerl hield eerder vol dat zijn rol in het schandaal niet zo groot was als werd voorgesteld, maar de aartsbisschop gaf in september al aan dat hij overwoog toch zijn functie neer te leggen. In een verklaring biedt hij volgens persbureau Reuters zijn excuses aan voor “inschattingsfouten uit het verleden”.