AfD-meldpunt voor ‘bevooroordeelde’ leraren nog steeds offline

Een initiatief van de Duitse oppositiepartij Alternative fùr Deutschland (AfD) om bevooroordeelde leraren te melden valt in slechte aarde.

Een website waarop leerlingen en studenten hun docenten of professoren konden melden, ging binnen enkele uren op zwart. Initiatiefnemer en AfD-lid in de deelstaat Baden-Württemberg Stefan Räpple spreekt over “een hackeraanval”. De site wordt momenteel herontworpen om beter bestand te zijn tegen verdere aanvallen, zegt Räpple op Twitter.

Leider kam es auf der Seite https://t.co/MMVwx4jNQZ zu einem Hackerangriff, so dass viele Funktionen teilweise oder gänzlich nicht mehr aufrufbar waren. Die Seite wird aktuell überarbeitet um sie vor weiteren Angriffen zu schützen. Wir bitten um Verständnis. Ihr Team Räpple pic.twitter.com/1lDXEw2fvk — Stefan Räpple MdL (@StefanRaepple) October 12, 2018

De AfD wil met de meldpunten een objectief, politiek-neutraal onderwijs afdwingen “zonder AfD-haat”. De Duitse minister van Justitie Katarina Barley (SPD) noemde de sites “een hulpmiddel voor dictatoren”, die haar herinnerde aan Oost-Duitsland onder de communisten en het nazibewind, aldus persbureau Reuters.

In een schriftelijk reactie noemt AfD-topman Georg Padzerski de woorden van de minister “volkomen absurd”. “In werkelijkheid zijn deze online portalen nodig in Berlijn, Brandenburg, Hamburg en Nedersaksen.” Volgens Padzerski wordt in vele scholen “een eenzijdig links-groen wereldbeeld verspreid en getolereerd”.